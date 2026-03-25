Будущие архангельские строители узнали о своих правах

В Международный день охраны труда 28 апреля в Архангельском техникуме строительства и экономики состоялся тематический урок для студентов. В мероприятии приняли участие заместитель руководителя Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе Илья Тильман и заместитель председателя Федерации профсоюзов Архангельской области Роман Юшкевич.

В ходе встречи со студентами обсудили актуальные вопросы трудового законодательства: права несовершеннолетних работников, основы охраны труда на производстве, риски неформальной занятости. Особое внимание уделили практической стороне — участники разобрали ситуационные задачи, с которыми могут столкнуться молодые специалисты при трудоустройстве.

Занятие вызвало живой отклик у учащихся — студенты активно задавали вопросы, делились своими историями и опасениями, связанными с будущим трудоустройством.

Илья Тильман, заместитель руководителя Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе:

— Подобные встречи — важная часть нашей профилактической работы. Мы хотим, чтобы молодёжь входила на рынок труда подготовленной, знала свои права и понимала ответственность работодателя. Сегодня мы говорили о конкретных вещах: как отличить официальное трудоустройство, на что обращать внимание при подписании трудового договора, куда обращаться в случае нарушений. Радует, что студенты заинтересованно отнеслись к теме, задавали много практических вопросов. Гострудинспекция продолжит проводить правовое просвещение среди молодёжи — это один из приоритетов нашей работы в рамках Года охраны труда в Архангельской области.

Напомним, 2026 год объявлен в Архангельской области Годом охраны труда. В течение года Гострудинспекция совместно с профсоюзами и образовательными организациями региона планирует серию просветительских мероприятий, направленных на формирование культуры безопасного труда среди подрастающего поколения.

 

28 апрель 17:35 | : Экономика

