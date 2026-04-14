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Кому из архангелогородцев не хватает рабочего дня

Большинство трудоустроенных жителей Архангельска (83%) успевают за рабочий день сделать все запланированные дела. Каждый девятый (11%) не справляется («Коллеги постоянно отвлекают»; «Чем больше делаешь, тем больше задач дают в следующий раз. Это выматывает»; «Всегда появляются более срочные задачи»), еще 6% затруднились с ответом («Специфика работы компании затрудняет планирование»).

 Женщины чаще мужчин отчитываются о полной реализации планов: 85% против 82% соответственно. Среди респондентов со средним профессиональным образованием все рабочие дела успевают сделать 84%, с высшим — 81%. Самая высокая продуктивность зафиксирована у опрошенных с доходом от 100 до 150 тысяч рублей (90%).

 Наиболее собранными северянами оказались PR-менеджеры, системные администраторы и медицинские сестры — по 90% из них успевают выполнить все профессиональные задачи. Высокие показатели также у администраторов и экономистов (по 89%), секретарей и продавцов (по 88%), водителей (87%), врачей и менеджеров по работе с клиентами (по 86%). А вот аналитики (77%), дизайнеры и эйчары (по 78%), инженеры и кладовщики (по 79%), а также IT-специалисты (80%) реже других сообщают, что укладываются в рабочий график.

 Динамика обнадеживает: за последние 16 лет доля тех, кто успевает сделать все дела, выросла с 77% до 83%, а доля не успевающих сократилась с 16% до 11%.

17 июнь 07:52 | : Экономика

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