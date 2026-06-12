Судьба здания бывшего центрального рынка в Архангельске пока неизвестна

В настоящее время проводится экспертиза здания. До ее окончания и получения заключения, никаких действий в отношении здания собственник не предпринимает.

Как сообщили в ООО «Форшип» в настоящее время по договору со специализированной организацией ООО «Экспертиза строительных аварийных конструкций» (директор – Сергей Альбицкий) проводится экспертиза здания, в том числе несущих конструкций кровли, включая деревянные клееные балки. Выполнение работ по экспертизе и получение заключение ожидается в течение нескольких месяцев. Никаких действий в отношении здания собственник не осуществляет.

Что касается различные изображений, опубликованных в социальных сетях, то они не являются ни проектом, ни даже градостроительной концепцией развития данного квартала. Это инициативное предложение одного из архитектурных бюро. Таких инициативных предложений разной степени проработки собственнику поступило несколько, в том числе от организаций и архитекторов из Архангельска и других регионов. Решений о разработке каких-либо проектов, собственником не принято.