Центральный рынок Архангельска готовится к закрытию

Техническое состояние здания Центрального рынка не позволяет осуществлять его дальнейшую эксплуатацию.

Владелец здания – ООО «Центральный рынок» по итогам проверки, проведенной ГУ МЧС РФ по Архангельской области, получило предписание №2511/505-29/401-В/ПВП, в котором содержится перечень выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

Среди них:

- Не функционирует контроль исправности линий связи между приборами систем: пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на 1-м и цокольном этажах не;

- Не работают динамики системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в коридоре 1-го этажа;

- Не организовано проведение технического ремонта и обслуживания системы пожарной сигнализации, обеспечивающие ее исправное состояние;

- По результатам проведенных испытаний дальнейшая эксплуатация систем: пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в складских помещениях подвала невозможна;

- Не организовано проведение технического обслуживания и ремонта внутреннего противопожарного водопровода, обеспечивающих его исправность. Отсутствует регламент проведения его технического обслуживания;

- Не проведены испытания наружной противопожарной лестницы, и ограждений кровли:

- Не подтвержден предел огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности пристроек к фасаду здания со стороны ул. Выучейского;

- Для облицовки стен в торговых залах 1-го этажа использованы баннеры, не соответствующие показателям пожарной безопасности.

 Устранение данных нарушений требует дополнительного обследования здания, а выполнение работ невозможно без прекращения деятельности в помещениях, т.е. его закрытия. В настоящее время владельцем Центрального рынка рассматриваются варианты предоставления арендаторам, выразившим такое желание, помещений в соседнем здании.

 Необходимо подчеркнуть, что по итогам инженерно-технического обследования здания, проведенного в 2025 году, установлено, что не соответствуют требованиям технических регламентов следующие конструктивные элементы:

 - Деревянные элементы несущих арок из-за наличия повреждений от дереворазрушающих и плесневых грибков в связи с износом биозащитного покрытия;

- Лицевой ряд кирпичной кладки наружных стен разрушается под воздействием осадков, из-за отсуствия водоотведения с крыши пристроенных павильонов;

- Системы холодного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода в связи с существенной коррозией магистральных трубопроводов;

- Системы приточно-вытяжной и противодымной вентиляции, которая находится в неработоспособном состоянии;

- Система электроснабжения из-за ненадлежащего содержания электрических кабелей и распределительных щитов.

 Отметим, что при выполнении в 2006-2007 годах работ по усилению клееных деревянных балок не были удалены пораженные грибком элементы и не выполнена защита древесины от биоповреждений. В настоящее время клееные балки имеют расслоения ламелей по швам и древесине. Металлические элементы серьезно повреждены коррозией из-за повышенной влажности. Кроме того, вероятно скрытое развитие биопоражения балок под установленными металлическими элементами из-за благоприятных условий для грибов. Оценить размеры биопоражения невозможно без проведения работ капитального характера (с демонтажем кровли и самих балок), которые требуют вывода здания из эксплуатации. 

12 февраль 12:10 | : Экономика

