Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Большегрузы раздолбали дороги Поморья. А кто платить будет?!

По сигналу северян представители Народного фронта выехали в Плесецкий округ. Здесь на федеральной трассе М-8 год назад заработал пункт весового контроля. Но запуск современного комплекса, призванного защитить дорожную сеть от разрушения, неожиданно обернулся бедой для жителей посёлка Шелекса.

Чтобы не платить за перегруз, водители многотонников вместо прохождения весового контроля едут в обход по поселковым дорогам.

Но улочки маленького посёлка не рассчитаны на экстремальные осевые нагрузки, и вереницы тяжёлой техники становятся для них настоящим испытанием, стремительно приводя местные дороги в критическое состояние.

Народный фронт обратился в областную прокуратуру. Требуем установить посты контроля на объездном пути через Шелексу и наказать тех, кто превращает посёлок в нелегальный коридор для большегрузов.

Средства от работы весового контроля должны идти на ремонт дорог, а не в карманы нарушителей закона.

26 май 17:17 | : Экономика / Скандалы

Главные новости


Котлас: вместо школы - белки с балалайками за миллионы
Ах, гостиница моя. Так когда-то жили

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2026 (284)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)



Деньги


все материалы
«    Май 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20