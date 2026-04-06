Большегрузы раздолбали дороги Поморья. А кто платить будет?!

По сигналу северян представители Народного фронта выехали в Плесецкий округ. Здесь на федеральной трассе М-8 год назад заработал пункт весового контроля. Но запуск современного комплекса, призванного защитить дорожную сеть от разрушения, неожиданно обернулся бедой для жителей посёлка Шелекса.



Чтобы не платить за перегруз, водители многотонников вместо прохождения весового контроля едут в обход по поселковым дорогам.



Но улочки маленького посёлка не рассчитаны на экстремальные осевые нагрузки, и вереницы тяжёлой техники становятся для них настоящим испытанием, стремительно приводя местные дороги в критическое состояние.



Народный фронт обратился в областную прокуратуру. Требуем установить посты контроля на объездном пути через Шелексу и наказать тех, кто превращает посёлок в нелегальный коридор для большегрузов.



Средства от работы весового контроля должны идти на ремонт дорог, а не в карманы нарушителей закона.

