У архангельских предпринимателей начались туалетные страдания

Владелица архангельской автокофейни iL MOTORRE (известная франшиза) выражает обеспокоенность по поводу возможного закрытия павильона в связи с требованиями Роспотребнадзора о наличии санузла.

Автокофейня –точка общепита на колесах (фургончик). Удобна тем, что может мобильно перемещаться за скоплением потенциальных покупателей. Ассортимент: кофейные напитки, чаи, глинтвейны, лимонады, роллы, пирожные, трубочки с вареной сгущенкой. Перевозить за ней кабинку с биотуалетом просто нереально.

В самой столице Поморья есть всего два или три уличных общественных туалета.

Бизнесвумен настроена добиться пересмотра соответствующего законодательства.

Тем временем, архангельские шутники сообщают, что в городе есть хороший санузел прямо за зданием Роспотребнадзора… в кустах.