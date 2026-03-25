Сотрудники РВК-Архангельск поддержали общегородской субботник

Специалисты производственных цехов – ремонтно-технической службы, энергоцеха, автотранспортного цеха, цехов водоснабжения и канализации, строительства сетей, а также канализационно-насосных и водонасосных станций – привели в порядок прилегающую к предприятию зеленую зону и скверы вдоль Ленинградского проспекта в сторону Ильинской улицы.

Мероприятие традиционно прошло в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие».

«Субботник – это добрая традиция, которая объединяет весь коллектив, наше ответственное отношение к городу. Приятно видеть, как после нашей работы преображаются знакомые улицы. Сегодня нас было 35 человек - и мы собрали 60 мешков мусора. И пусть это всего лишь несколько участков по Ленинградскому проспекту, но общая картина Архангельска становится чище и светлее, когда каждый вносит свой посильный вклад», - говорит специалист группы материально-технического обеспечения РВК-Архангельск Виктория Турухина.



Инициатива водоканала стала частью не только общегородской акции, но и большого всероссийского движения „Всероссийский субботник‑2026“, объявленном на Платформе Добро.рф.

«Для нашей компании забота об окружающем пространстве — это не разовая акция, а неотъемлемая часть нашей работы. Мы последовательно следуем принципам ESG: отвечаем за экологию, социальную стабильность. Чистая вода начинается с берегов, а уважение к городу — с ухоженных парков и скверов. Архангельск — наш общий дом, и мы несем прямую ответственность перед городом и горожанами за то, чтобы жить и работать здесь было комфортно и безопасно. Спасибо каждому сотруднику, кто взял в руки грабли и сделал наш город лучше!», - отметил генеральный директор РВК-Архангельск Андрей Поташев.

Еще больше волонтёрских проектов рядом с вами можно найти на Платформе Добро.рф