РВК-Архангельск благоустраивает городские территории после ремонтных работ

РВК-Архангельск продолжает благоустраивать городские территории, где в осенне-зимний период производились ремонтно-восстановительные работы на сетях водопровода и канализации. Сезон благоустроительных работ начался в конце апреля после установления теплой погоды.

Специалисты восстанавливают зеленые зоны, асфальтовое покрытие, брусчату тротуаров и бордюрный камень.

«Ежегодно мы проводим благоустройство территорий, на которых проводили плановые и неотложные работы в холодное время года. Погодные условия нашего региона делать это сразу не позволяют, поэтому мы вынуждены ждать наступления плюсовых температур и открытия асфальтовых заводов. Обычно мы приступаем к восстановлению дорожного полотна, бордюров, а также грунта и газонов в конце апреле и к концу июня завершаем эти работы. Наша задача – привести территорию в первоначальный вид. Если речь идет об асфальтировании проезжей части, то работы проводятся с привлечением специализированной подрядной организации. Небольшие участки во дворах и на тротуарах мы асфальтируем своими силами», – рассказал главный инженер РВК-Архангельск Дмитрий Черкашин.

Те места, где благоустройство еще только предстоит провести, постоянно контролируют сотрудники водоканала, при необходимости проводят засыпку временного покрытия, бетонирование.

«На сегодняшний нами день подписаны четыре ордера, 51 объект сдан, более 90 адресов готовы для приемки. Из них 15 адресов – это асфальтирование, 66 – зеленые зоны, 10 – асфальт и брусчатка. Над приведением города в порядок после раскопок работают четыре бригады – специалистов по благоустройству цеха строительства сетей усилили сборные бригады цехов водопроводной сети и канализации, а также электроцеха и ремонтно-технической службы. Задача – восстановить все объекты до Дня города, и мы намерены с этим справиться», - рассказал начальник цеха строительства сетей РВК-Архангельск Николай Дигурян.

Все работы проводятся в соответствии с графиками, согласованными с районными администрациями города. В скором времени благоустройство восстановят во всех районах Архангельска.





