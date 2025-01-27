Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

РВК-Архангельск благоустраивает городские территории после ремонтных работ

РВК-Архангельск продолжает благоустраивать городские территории, где в осенне-зимний период производились ремонтно-восстановительные работы на сетях водопровода и канализации. Сезон благоустроительных работ начался в конце апреля после установления теплой погоды.

Специалисты восстанавливают зеленые зоны, асфальтовое покрытие, брусчату тротуаров и бордюрный камень. 

«Ежегодно мы проводим благоустройство территорий, на которых проводили плановые и неотложные работы в холодное время года. Погодные условия нашего региона делать это сразу не позволяют, поэтому мы вынуждены ждать наступления плюсовых температур и открытия асфальтовых заводов. Обычно мы приступаем к восстановлению дорожного полотна, бордюров, а также грунта и газонов в конце апреле и к концу июня завершаем эти работы. Наша задача – привести территорию в первоначальный вид. Если речь идет об асфальтировании проезжей части, то работы проводятся с привлечением специализированной подрядной организации. Небольшие участки во дворах и на тротуарах мы асфальтируем своими силами», – рассказал главный инженер РВК-Архангельск Дмитрий Черкашин. 

Те места, где благоустройство еще только предстоит провести, постоянно контролируют сотрудники водоканала, при необходимости проводят засыпку временного покрытия, бетонирование. 

«На сегодняшний нами день подписаны четыре ордера, 51 объект сдан, более 90 адресов готовы для приемки. Из них 15 адресов – это асфальтирование, 66 – зеленые зоны, 10 – асфальт и брусчатка. Над приведением города в порядок после раскопок работают четыре бригады – специалистов по благоустройству цеха строительства сетей усилили сборные бригады цехов водопроводной сети и канализации, а также электроцеха и ремонтно-технической службы. Задача – восстановить все объекты до Дня города, и мы намерены с этим справиться», - рассказал начальник цеха строительства сетей РВК-Архангельск Николай Дигурян. 

Все работы проводятся в соответствии с графиками, согласованными с районными администрациями города. В скором времени благоустройство восстановят во всех районах Архангельска.


02 июнь 15:42 | : Экономика

Главные новости


О ловле стерляди на Северной Двине в начале прошлого века
Даешь, молодежь! Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2025 (25)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20