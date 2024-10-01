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РВК-Архангельск модернизирует оборудование и внедряет интеллектуальное управление

Специалисты РВК-Архангельск продолжают работы по модернизации насосного оборудования своих производственных объектов.  В 2024 году ремонтно-техническая служба предприятия на канализационных насосных станциях (КНС) установила 12 новых насосов, заменила и отремонтировала более 40 задвижек, что значительно увеличило мощность и надежность системы. Специалисты цеха по эксплуатации насосных станций водопровода провели работы по ремонту пятидесяти и замене 12 насосов, привели в порядок более 70 единиц запорной арматуры. 

«Модернизация насосного оборудования — это не только вопрос повышения мощности, но и важный шаг к улучшению энергоэффективности, — комментирует главный механик РВК-Архангельск Александр Гагарин. –  Новые насосы и отремонтированное оборудование позволяют значительно снизить энергозатраты. Это положительно сказывается как на экономике предприятия, так и на экологии региона». 

Замена и ремонт насосов – это часть большой программы по модернизации всей работы систем водоснабжения и водоотведения Архангельска. После реконструкции Центральной насосной канализационной станции стало возможным управлять уровнем, скоростью движения и загрязненностью стоков из единого центра – пульта начальника смены Центральной диспетчерской службы (ЦДС). В 2024 году силы отдела автоматизированных систем управления производством направлены на внедрение цифровых технологий в сфере водоснабжения. 

«Когда мы закончим перенастройку системы, то контролировать все потоки можно будет из ЦДС. В современном мире это вполне реально. Мы уже сделали важные шаги в этом направлении: в 2023 году провели реконструкцию ВНС Маймаксанского округа и  модернизировали 12 водонасосных станций. Теперь ими управляет электроника, команда специалистов подключается только в нестандартных ситуациях. Всего сегодня в режим полного управления процессами на станциях – задвижками, насосами - переведены 30 объектов. К концу года их будет 33. И на этом мы не остановимся, пока не создадим единую подчиняющуюся нам систему», - рассказал начальник отдела автоматизированных систем управления производством и информационных систем РВК-Архангельск Максим Максимов. 

Модернизация насосного оборудования и интеллектуальное управления производственными объектами позволит не только обеспечить более стабильную работу всего технологического процесса подачи воды, но и внести значительный вклад в устойчивое развитие региона.

24 октябрь 09:37 | : Экономика

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