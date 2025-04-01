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РВК-Архангельск принял участие в весеннем благоустройстве города

30 апреля сотрудники компании вышли на городской субботник, и собрали более 50 мешков мусора на Ленинградском проспекте  от улицы Коммунальной до улицы Касаткиной.

На пешеходных тротуарах, в зеленых зонах и во дворах жилых домов убран мусор, ветки, камни, осенняя листва, прибраны места отдыха горожан. 

Как рассказала менеджер по внутренним коммуникациям предприятия Раиса Рудакова, сотрудники всегда охотно откликаются для участия в таких мероприятиях. Уже  третий год подряд субботник проходит в поддержку Всероссийской экологической акции «Зеленая весна». 

«Для нас уборка прибрежных и прилегающих к предприятию территорий - повод объединиться самим и объединить вокруг себя неравнодушных людей. В своих экологических инициативах мы неоднократно объединялись с разными коммерческими предприятиями и студенческими коллективами. И сейчас у нас тоже есть задумки, как сделать так, чтобы горожан, заинтересованных в том, чтобы Архангельск был чистым и уютным, стало еще больше», - рассказала начальник административно-хозяйственного отдела РВК-Архангельск Анна Абакумова.

В течение всего апреля административно-хозяйственная служба предприятия и цеха, расположенные за зданием водоканала, занимались генеральной уборкой подведомственных территорий. 

«Хорошая и добрая традиция - вместе с коллегами трудиться во благо чистоты родного города. Приятно видеть результаты совместной работы, когда земля очищается от грязи и мусора. Для работников РВК-Архангельск это ещё и отличная возможность работать в команде, где твой офисный и рабочий статус не имеют значения», - отметил коммерческий директор РВК-Архангельск Сергей Шваяков. Именно он сегодня возглавил коллег на субботнике.

Ежегодные субботники и акции по очистке берегов Северной Двины от мусора - это лишь часть того, что делает компания для охраны окружающей среды. Сотрудники предприятия убирают парки и скверы, высаживают деревья, формируют экологическую культуру водопотребления у школьников на уроках чистой воды, где учат детей экономить воду.

30 апрель 16:44 | : Экономика

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