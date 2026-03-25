Репетиторы влетают родителям архангельских школьников в копеечку

Чем старше ребенок, тем выше потребность в репетиторах. Их услуги оплачивают 29% архангельских семей учеников 7—8 классов, 52% родителей 9-классников и 59% родителей учащихся 10—11 классов.

Ученикам 7—8 классов чаще всего нанимают репетиторов по алгебре и геометрии, английском языку, русскому и литературе, физике, информатике. Средние еженедельные расходы на все дополнительные занятия составляют 4100 рублей. 

Для учащихся 9, 10 и 11 классов приоритетными направлениями ожидаемо являются обязательные экзаменационные дисциплины — алгебра и геометрия, русский язык и литература. Среди предметов по выбору в топе укрепились английский язык, физика и информатика (в 9 классах в число популярных дисциплин также входит химия). 

Расходы семей на репетиторов для 9-классников составляют 5000 рублей в неделю. На подготовку к ЕГЭ родители старшеклассников сейчас тратят в среднем 6000 рублей в неделю.

 

22 апрель 09:18 | Экономика

