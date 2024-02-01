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На репетиторов архангельские родители тратят в среднем 5000 в неделю

Репетиторов оплачивают 3 из 10 родителей учеников 7—8 классов и каждый второй родитель учеников 9—11 классов

Оплачивают дополнительные занятия детей с репетиторами 30% родителей школьников 7—8 классов, 47% родителей девятиклассников и 48% родителей обучающихся 10—11 классов.

 Учащимся в 7—8 классах чаще всего нанимают репетиторов по английскому языку, алгебре и геометрии, русскому языку, физике и химии. В среднем в неделю на все дополнительные занятия уходит 3500 рублей. Родители учащихся 9, 10 и 11 классов чаще всего оплачивают занятия по обязательным экзаменационным предметам: алгебре и геометрии, русскому языку. В топ-5 самых востребованных дисциплин также входят английский, физика и химия. На неделю занятий с репетитором для девятиклассников родители расходуют в среднем 3800 рублей, для учеников 10 и 11 классов — 5000 рублей.

 Более 10 тысяч рублей в неделю на репетиторов чаще всего тратят родители старшеклассников: 11% против 9% среди родителей учащихся 9 классов и 7% среди родителей учеников 7—8 классов. «В месяц выходит сумма, в 2 раза превышающая МРОТ!»; «Это очень дорого!» — комментируют родители будущих абитуриентов.

06 апрель 10:21 | : Будни

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