В России растет спрос на репетиторов к школьным экзаменам

Выпускники все чаще готовятся к экзаменам с помощью репетиторов. О том, что ребенок-девятиклассник берет частные уроки, сегодня сообщает каждый второй родитель — это в полтора раза больше, чем 2 года назад. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 3000 родителей из всех округов страны.



Дополнительные занятия с репетиторами оплачивает своему ребенку 27% родителей учеников 7—8 классов. Будущие выпускники работают с частными преподавателями гораздо чаще: о том, что у ребенка есть репетитор, рассказал 51% родителей 9-классников и 48% родителей 10—11-классников.



Ученикам 7—8 класса особенно часто нанимают педагогов по английскому, алгебре и геометрии, а также русскому языку. Детям этого возраста репетиторы, как правило, помогают либо повысить успеваемость и сделать домашние задания, либо выполнить школьные проекты и подготовиться к олимпиадам. В среднем на репетиторов для ученика 7—8 класса родители тратят по 3000 рублей в неделю.



Привлекая частных преподавателей для будущих выпускников, родители ставят на первый план подготовку к ОГЭ и ЕГЭ. Наиболее востребованы репетиторы по обязательным для сдачи предметам — алгебре, геометрии и русскому языку. В топ-5 наиболее востребованных предметов также входят английский, физика, химия и обществознание. Родители 9-классников тратят на частные уроки в среднем по 3800 рублей в неделю, родители учеников 10 и 11 класса — в среднем по 5000 рублей.



За последние 2 года востребованность педагогов, готовых в частном порядке дать ребенку более глубокие знания по предмету, заметно возросла. Так, для 9-классников репетиторов стали привлекать в полтора раза чаще. Увеличились и расходы родителей: +40% за два года на оплату подготовки к ЕГЭ.