Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В России растет спрос на репетиторов к школьным экзаменам

Выпускники все чаще готовятся к экзаменам с помощью репетиторов. О том, что ребенок-девятиклассник берет частные уроки, сегодня сообщает каждый второй родитель — это в полтора раза больше, чем 2 года назад. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 3000 родителей из всех округов страны.

 Дополнительные занятия с репетиторами оплачивает своему ребенку 27% родителей учеников 7—8 классов. Будущие выпускники работают с частными преподавателями гораздо чаще: о том, что у ребенка есть репетитор, рассказал 51% родителей 9-классников и 48% родителей 10—11-классников.

 Ученикам 7—8 класса особенно часто нанимают педагогов по английскому, алгебре и геометрии, а также русскому языку. Детям этого возраста репетиторы, как правило, помогают либо повысить успеваемость и сделать домашние задания, либо выполнить школьные проекты и подготовиться к олимпиадам. В среднем на репетиторов для ученика 7—8 класса родители тратят по 3000 рублей в неделю.

 Привлекая частных преподавателей для будущих выпускников, родители ставят на первый план подготовку к ОГЭ и ЕГЭ. Наиболее востребованы репетиторы по обязательным для сдачи предметам — алгебре, геометрии и русскому языку. В топ-5 наиболее востребованных предметов также входят английский, физика, химия и обществознание. Родители 9-классников тратят на частные уроки в среднем по 3800 рублей в неделю, родители учеников 10 и 11 класса — в среднем по 5000 рублей.

 За последние 2 года востребованность педагогов, готовых в частном порядке дать ребенку более глубокие знания по предмету, заметно возросла. Так, для 9-классников репетиторов стали привлекать в полтора раза чаще. Увеличились и расходы родителей: +40% за два года на оплату подготовки к ЕГЭ.

03 март 07:32 | : Будни

Главные новости


Александр Цыбульский в первом Национальном рейтинге губернаторов 2023 года
Ну здравствуй, KOTNews! «Вольное дело» расширяется на юг Архангельской области

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2023 (40)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)


Деньги


все материалы
«    Март 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20