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Архангельским родителям репетиторы влетают в копеечку

 Выбор предметов ОГЭ и ЕГЭ — первый шаг на карьерном пути. Репетиторов оплачивают 6 из 10 родителей учеников 10—11 классов, тратя на это в среднем 5300 рублей в неделю. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие родители школьников среднего и старшего звена из Архангельска.

Дополнительные занятия детей с репетиторами оплачивают 30% родителей учеников 7—8 классов, 45% родителей девятиклассников и 61% родителей учащихся 10—11 классов.

Ученикам 7—8 классов чаще всего нанимают репетиторов по алгебре, геометрии, английскому языку, русскому языку, физике и информатике, при этом средние еженедельные расходы на все дополнительные занятия составляют около 3500 рублей. Для учащихся 9, 10 и 11 классов приоритетными предметами являются обязательные экзаменационные дисциплины — алгебра, геометрия и русский язык, а среди предметов по выбору в топ-5 оказались — английский язык, физика, химия и обществознание. Родители девятиклассников в среднем тратят 4000 рублей в неделю на репетиторов, а для старшеклассников (10—11 классы) эта сумма увеличивается до 5300 рублей.

Среди родителей старшеклассников доля тех, кто тратит более 10 тысяч рублей в неделю на репетиторов, составляет 17% против 9% среди родителей учащихся 7—8 классов и 7% среди родителей учеников 9 классов.

23 апрель 13:07 | : Будни

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