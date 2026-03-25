Архангельск. Зарплаты, которые нам предлагают

В Архангельске в апреле больше всего готовы платить директору магазина. Работодатель — крупная розничная сеть. Кандидату предлагают зарплату от 85 до 130 тыс. рублей.

Второе место занимает вакансия менеджера по продажам автокомпонентов. Будущему сотруднику обещают оплату от 71 до 120 тыс. рублей и оплату корпоративной мобильной связи.

На третьем месте — еще одна вакансия директора магазина. Кандидату предлагают оплату от 70 до 130 тыс. рублей в месяц и премии.

В Архангельске, Иванове, Калининграде, Калуге, Мурманске в топе вакансий — врачи.