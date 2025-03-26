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В Архангельске больше всего готовы платить инженеру-программисту

В Архангельске в июле больше всего готовы платить инженеру-программисту «1С». Ищут сотрудника с высшим образованием и опытом разработки. Компания предлагает зарплату от 150 тыс. рублей и ДМС.

На втором месте – вакансия монтажника окон ПВХ и балконов с зарплатой от 120 тыс. рублей. Успешный кандидат должен иметь опыт работы от двух лет.

 На третьем месте – старший менеджер по обслуживанию с зарплатой от 80 тыс. рублей. Работодатель предлагает премии, ДМС и скидки на продукты компании и партнеров.

 В рейтинг также вошли вакансии ннженера-сметчика с зарплатой от 80 тыс. рублей и мастера по подключению абонентов с зарплатой от 75 тыс. рублей.

 В числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий в июле — предложения для руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж, квалифицированных рабочих.

01 июль 12:00 | : Экономика

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