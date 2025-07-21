Вверх
В Архангельске рекордсменом по августовским зарплатам стал автомаляр

В Архангельске в августе больше всего готовы платить автомаляру. Сотруднику предлагают зарплату от 100 тыс. рублей.

Второе место занимает вакансия директора магазина в розничной сети. Будущему сотруднику обещают оплату от 83 до 95 тыс. рублей, премии, отдых в санаториях, корпоративные скидки.

На третьем месте — вакансия водителя категории «С». Кандидату предлагают оплату от 80 до 120 тыс. рублей в месяц, доставку служебным транспортом и частичную оплату питания.

Также в рейтинг вошла вакансия строителя кораблей на судостроительном заводе. Сотруднику готовы платить от 80 тыс. рублей в месяц.

Замыкает рейтинг вакансия специалиста связи. Работодатель — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений. Сотруднику обещают зарплату от 75 тыс. рублей и премии.

 В числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий — предложения для руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж, квалифицированных рабочих.

(фото с https://www.ozon.ru
 

