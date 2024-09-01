Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Сентябрь открыл вкусные вакансии электромонтажникам из Архангельска

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал 17 000 вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек и отобрал лучшие предложения сентября в Архангельске. 

В Архангельске в сентябре больше всего готовы платить директору магазина. В задачи специалиста будут входить организация эффективной работы магазина, координация и контроль деятельности персонала магазина, организация обучения персонала и т. д. Сотруднику предлагают зарплату от 81 до 124 тыс. рублей.

Второе место занимает вакансия супервайзера. От кандидатов необходимы права категории "В", наличие автомобиля, готовность к нечастым командировкам в область. Будущему сотруднику обещают от 75 до 110 тыс. рублей, также компания компенсирует траты на горюче-смазочные материалы.

На третьем месте – электромонтажник. Работа будет заключаться в выполнении электромонтажных работ на объектах различного назначения, установке электрооборудования, чтении и понимании электрических схем и чертежей и проч. Кандидату предлагают оплату от 70 до 100 тыс. рублей.

Архангельск

Должность

Предлагаемая зарплата

1

Директор магазина

81 000 — 124 200 руб.

2

Супервайзер

75 000 — 110 000 руб.

3

Электромонтажник

70 000 — 100 000 руб.

(фото с https://sizcontract.ru

 

25 сентябрь 08:00 | : Экономика

Главные новости


Время забот. Депутаты АрхГорДумы за неделю
В плену загадок истории Подвинья. Дославянский период.

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2024 (281)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20