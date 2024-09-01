Сентябрь открыл вкусные вакансии электромонтажникам из Архангельска

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал 17 000 вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек и отобрал лучшие предложения сентября в Архангельске.

В Архангельске в сентябре больше всего готовы платить директору магазина. В задачи специалиста будут входить организация эффективной работы магазина, координация и контроль деятельности персонала магазина, организация обучения персонала и т. д. Сотруднику предлагают зарплату от 81 до 124 тыс. рублей.

Второе место занимает вакансия супервайзера. От кандидатов необходимы права категории "В", наличие автомобиля, готовность к нечастым командировкам в область. Будущему сотруднику обещают от 75 до 110 тыс. рублей, также компания компенсирует траты на горюче-смазочные материалы.

На третьем месте – электромонтажник. Работа будет заключаться в выполнении электромонтажных работ на объектах различного назначения, установке электрооборудования, чтении и понимании электрических схем и чертежей и проч. Кандидату предлагают оплату от 70 до 100 тыс. рублей.

Архангельск

№ Должность Предлагаемая зарплата 1 Директор магазина 81 000 — 124 200 руб. 2 Супервайзер 75 000 — 110 000 руб. 3 Электромонтажник 70 000 — 100 000 руб.

(фото с https://sizcontract.ru)