Архангельск мечты Дмитрия Морева

Выберем территорию для благоустройства в 2027 году вместе, призывает градоначальник столицы Поморья. 

- С 2017 года в Архангельске появилось более пяти десятков новых общественных пространств. Скверы, набережные, парки — места, где приятно гулять, встречаться с друзьями и проводить время с семьёй. В этом году начнутся работы в парке имени М.В. Ломоносова.

Какую территорию благоустроим в следующем году — решим вместе. Сегодня, 21 апреля, стартовало народное голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

На выбор представлены 18 общественных территорий в разных округах города. 

Процедура голосования простая: заходите на сайт clc.li/cRFKe, выбираете город Архангельск, знакомитесь с эскизами и нажимайте кнопку «Проголосовать». 

Голосование продлится до 12 июня, но откладывать не стоит. Сделайте выбор уже сегодня!


21 апрель 16:19 | : Экономика

