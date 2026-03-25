Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Без стекол и камней. Чудо техники вышло убирать архангельский пляж

Глава Архангельска Дмитрий Морев и директор «Чистого города», член фракции "Единая Россия" в Гордуме Алексей Бельков оценили тестовый запуск новой техники.

 Производительность оказалась высокой: машина собирает ветки, бутылки, пачки, стекла, пакеты.

 Так тщательно пляж Архангельска не чистили много десятилетий, поэтому работа предстоит большая. В дальнейшем машина будет проходить эту территорию регулярно, чтобы поддерживать чистоту прибрежной полосы, - подчеркнул Дмитрий Морев.

 Именно эта пляжеуборочная машина - Barber линейки SURF RAKE - считается одной лучших благодаря эффективности, надёжности и универсальности. Она работает в паре с трактором, хорошо справляется с задачей при движении со скоростью 5 км/час. Прицеп оснащен пружинами, транспортерной лентой и бункером.

 Сегодня начали с центрального городского пляжа, затем технику направят в Соломбалу, Северный округ и на другие территории, где требуется уборка песчаных берегов

18 апрель 15:23 | : Экономика

Главные новости


Не по пути. Венгрия после Орбана
Вместо храма. В СГМУ стали продвигать неоиндуистский культ

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2026 (233)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20