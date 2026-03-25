Без стекол и камней. Чудо техники вышло убирать архангельский пляж

Глава Архангельска Дмитрий Морев и директор «Чистого города», член фракции "Единая Россия" в Гордуме Алексей Бельков оценили тестовый запуск новой техники.

Производительность оказалась высокой: машина собирает ветки, бутылки, пачки, стекла, пакеты.

- Так тщательно пляж Архангельска не чистили много десятилетий, поэтому работа предстоит большая. В дальнейшем машина будет проходить эту территорию регулярно, чтобы поддерживать чистоту прибрежной полосы, - подчеркнул Дмитрий Морев.

Именно эта пляжеуборочная машина - Barber линейки SURF RAKE - считается одной лучших благодаря эффективности, надёжности и универсальности. Она работает в паре с трактором, хорошо справляется с задачей при движении со скоростью 5 км/час. Прицеп оснащен пружинами, транспортерной лентой и бункером.

Сегодня начали с центрального городского пляжа, затем технику направят в Соломбалу, Северный округ и на другие территории, где требуется уборка песчаных берегов