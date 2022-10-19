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Дмитрий Морев объявил о перевооружении парка уборочной техники

С 1 января администрация Архангельска усиливает работу по уборке территорий общего пользования. Чтобы задачи выполнялись оперативно, для вновь созданного учреждения закупается крупная техника и средства малой механизации, а также всегда востребованный ручной инвентарь.

Большая и малые подметально-уборочные машины, самосвалы, мини-погрузчик, бензопилы, триммеры, газонокосилки, снегоуборщики, грузовой и грузопассажирский транспорт, кусторезы, воздуходувки – такая техника поставляется для нужд «Чистого города».

 - Мы приняли решение и о приобретении компактных машин Champion, которые предназначены для расчистки от снега, грязи, песка, листьев парковых и пешеходных дорожек. Они хорошо себя зарекомендовали в других городах, а теперь будут служить и Архангельску. Также закупаются, например, мини-мойки: появится возможность быстро приводить в порядок леерные ограждения и другие малые конструкции. Считаю, что в деле уборки города важно внимание к деталям и комплексный подход, - отметил глава Архангельска Дмитрий Морев.

 Средства на закупку техники выделены по поручению Губернатора Архангельской области Александра Цыбульского из областного бюджета при содействии министерства ТЭК и ЖКХ. А спецодежду и ручной инвентарь учреждение закупает на городские деньги. 

02 декабрь 11:20 | : Политика / Экономика

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