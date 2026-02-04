Сотрудники РВК-Архангельск приняли участие в донорской акции

Сотрудники РВК-Архангельск приняли участие во Всероссийской донорской акции «#МЫВМЕСТЕ | Дарим жизнь», которая призвана не только привлечь новых доноров, но и укрепить сформированное донорское сообщество.



«Акция «Подари жизнь – стань донором» стала для нас символом единства и заботы. Как вода необходима городу, так донорская кровь ежедневно спасает тех, кто борется за жизнь. Для меня лично это важно еще и тем, что буквально накануне я узнал о болезни своего друга и подумал: а вдруг, сдав кровь, я смогу помочь ему и другим людям», - рассказал оператор буровой установки цеха строительства сетей РВК-Архангельск Иван Уваров.



Перед процедурой каждый участник прошёл тщательное медицинское обследование: врачи проверили состояние здоровья, определили группу крови и убедились в отсутствии противопоказаний.



«Я впервые стала донором крови и хочу поделиться своими впечатлениями. Честно говоря, немного волновалась перед процедурой, но все прошло гораздо легче и спокойнее, чем я ожидала. Весь процесс был организован очень хорошо: приветливый персонал, подробные объяснения, заботливое отношение. Сама процедура прошла быстро и практически безболезненно. После сдачи крови предложили чай и сладкое, что было очень приятно и помогло быстро восстановить силы. Чувствую себя отлично и очень рада, что решилась на этот шаг! Теперь я точно знаю, что донорство — это не страшно, а очень важно и нужно»,-поделилась лаборант химического анализа Центральной аналитической лаборатории РВК-Архангельск Сабина Гаджиева (на фото внизу).



За последние три года сотрудники компании сдали 23,4 литра крови — это более 50 доз. По меркам Всемирной организации здравоохранения, каждая доза может спасти до трех жизней. Это значит, что наши доноры подарили шанс на спасение от 50 до 150 человек.



Инициатива реализуется экосистемой Добро.рф совместно с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации при поддержке Федерального медико-биологического агентства в рамках Федерального проекта «Мы вместе», национального проекта «Молодёжь и дети».



На платформе Добро.рф доступен специальный сервис для доноров, который позволяет отслеживать свои донации, находить ближайшие центры крови и получать бонусы.



Акция призвана не только привлечь новых доноров, но и укрепить сформированное донорское сообщество. Сегодня в России насчитывается около 1,47 млн доноров, ежегодно проводится более 3,5 млн донаций, а объём заготовки крови превышает 2,8 млн литров.



Хотите стать донором?



Это безопасно и полезно для здоровья.

Ваша кровь нужна ежедневно – при операциях, родах, ДТП, лечении онкологии.

Один донор за жизнь может спасти десятки людей.



