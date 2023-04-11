«Сдай кровь – спаси жизнь». РВК-Архангельск провел донорскую акцию

Ежегодно волонтеры «РВК-Архангельск» проводят акции по добровольной сдаче крови, приуроченные к Дню донора. В этом году традиционное мероприятие, ставшее доброй традицией, прошло 9 июня.

На пункт Архангельской станции переливания крови не только опытные доноры, сотрудники предприятия Роман Сахаров и Владимир Шумляев, но и начинающие добровольцы. Среди них – мастер цеха водопроводной сети Алексей Попов, который впервые сдал кровь.

«Ощущения самые позитивные. Все прошло отлично. Чувствую себя хорошо. Рад, что смог поучаствовать в благородном начинании на пользу обществу», – рассказал Алексей Попов.

А вот мастер цеха канализационной сети Денис Стрекаловский на станции переливания бывает часто. У него большой опыт – он сдавал кровь больше 40 раз!

«Первый раз пошёл сдавать кровь с друзьями, можно сказать за компанию. И с тех пор втянулся в процесс. Стараюсь сдавать по рекомендации медиков раз в два-три месяца. Всего на сегодняшний день у меня 25 кроводач и 16 – тромбоцитаферез (сдача тромбоцитов крови). Считаю, что главное – помогать людям, которые нуждаются в переливании крови. Возможно, это поможет спасти чью-то жизнь. Поэтому – это дело важное и нужное», – подчеркнул Денис Стрекаловский.