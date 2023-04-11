Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

«Сдай кровь – спаси жизнь». РВК-Архангельск провел донорскую акцию

Ежегодно волонтеры «РВК-Архангельск» проводят акции по добровольной сдаче крови, приуроченные к Дню донора. В этом году традиционное мероприятие, ставшее доброй традицией, прошло 9 июня.

На пункт Архангельской станции переливания крови не только опытные доноры, сотрудники предприятия Роман Сахаров и Владимир Шумляев, но и начинающие добровольцы. Среди них – мастер цеха водопроводной сети Алексей Попов, который впервые сдал кровь.

«Ощущения самые позитивные. Все прошло отлично. Чувствую себя хорошо. Рад, что смог поучаствовать в благородном начинании на пользу обществу», – рассказал Алексей Попов.

А вот мастер цеха канализационной сети Денис Стрекаловский на станции переливания бывает часто. У него большой опыт – он сдавал кровь больше 40 раз!

«Первый раз пошёл сдавать кровь с друзьями, можно сказать за компанию. И с тех пор втянулся в процесс. Стараюсь сдавать по рекомендации медиков раз в два-три месяца. Всего на сегодняшний день у меня 25 кроводач и 16 – тромбоцитаферез (сдача тромбоцитов крови). Считаю, что главное – помогать людям, которые нуждаются в переливании крови. Возможно, это поможет спасти чью-то жизнь. Поэтому – это дело важное и нужное», – подчеркнул Денис Стрекаловский.

09 июнь 14:14 | : Будни

Главные новости


Неприступный Архангельск
Странная смерть Александра Донского-младшего. Расследование ведет мама

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2023 (118)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)


Деньги


все материалы
«    Июнь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20