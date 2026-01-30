Проект «Росводоканала» в Архангельске признан на международном уровне

В Бангкоке (Таиланд) завершился 13-й Азиатско-Тихоокеанский форум по устойчивому развитию (APFSD) ЭСКАТО ООН. На форуме Министерство иностранных дел России представило 100 самых значимых ESG-кейсов отечественных компаний. Группа компаний «Росводоканал» была отмечена сразу тремя успешными практиками, что подчеркивает лидерство компании в области экологической и социальной ответственности.

Российская Ассоциация содействия Организации Объединенных Наций (РАС ООН) высоко оценила вклад предприятий страны в достижение Целей устойчивого развития (ЦУР). Инициативы «Росводоканала» стали ярким примером высокой ответственности бизнеса перед обществом и приверженности принципам устойчивого будущего.

Один из наиболее показательных проектов «Росводоканала» реализован в Архангельске. Впервые за всю историю существования городского хозяйства была проведена реконструкция центральной насосной канализационной станции (ЦНКС), ставшая важной частью стратегии Группы по обеспечению надежности и безопасности городской инфраструктуры. Благодаря внедрению современных технологий удалось значительно снизить негативное воздействие на окружающую среду, повысить качество услуг для населения и улучшить эффективность эксплуатации оборудования.

Главная особенность проекта заключалась в замене трубопроводов большого диаметра (1200–1400 мм) без остановки городской системы канализации и водоснабжения. Это позволило свести к минимуму риски загрязнения окружающей среды, предотвратить возможный сброс стоков и подтопление подвалов ближайших домов.

«Реконструкция центральной насосной станции в Архангельске — это уникальный для региона пример того, как технологическая модернизация может проходить без ущерба для качества жизни сотен тысяч горожан. Мы не просто заменили изношенное оборудование и коммуникации, а внедрили передовые инженерные решения, которые гарантируют экологическую безопасность города на долгие годы вперед. Возможность выполнить работы без остановки системы водоотведения — результат тщательного планирования и высокого профессионализма команды. Этот кейс доказывает, что концессионные механизмы позволяют эффективно решать задачи государственной важности, модернизируя критическую инфраструктуру и защищая окружающую среду», - прокомментировал реализацию этого масштабного проекта Генеральный директор "РВК-Архангельск" Андрей Поташев.

По результатам реализации проекта обеспечено стабильное водоснабжение и водоотведение для населения численностью более 300 тысяч человек.

Инвестиции составили 235 млн рублей из общего бюджета проекта в 280 млн рублей.

Кроме технической модернизации, группа компаний «Росводоканал» развивает просветительские проекты. В Тюмени к 160-летию первого в Сибири водопровода были открыты новые общественные пространства: «Бульвар воды» с зонами отдыха и игровыми площадками, а также музей в исторической водонапорной башне, ставший образовательным центром. Эти проекты, сочетающие модернизацию инфраструктуры, сохранение исторического наследия и создание комфортной городской среды, укрепили партнерские отношения бизнеса и государственных структур (новое концессионное соглашение подписано в Исетском районе в ноябре 2024 года).

«Включение трех проектов ГК «Росводоканал» в перечень ведущих мировых ESG-практик является подтверждением эффективности нашей стратегии по формированию устойчивой инфраструктуры и повышению качества жизни населения. Значимым достижением стало международное признание не только технологических решений (кейс в Архангельске), но и социально-экологических инициатив компании — проекта по благоустройству «Бульвар воды» в Тюмени и волонтерского движения «ЭкоВолна». Данный результат верифицирует статус «Росводоканала» как активного участника глобальной повестки устойчивого развития. Мы выходим за рамки отраслевого операторства, внедряя передовые стандарты ответственного природопользования и способствуя социальной интеграции в регионах присутствия. Полученное признание станет катализатором для дальнейшего масштабирования наших ESG-инициатив», — прокомментировала директор по персоналу УК «Росводоканал» Юлия Рокотянская.

Подобные проекты демонстрируют решимость российского бизнеса поддерживать международную инициативу ООН по достижению устойчивого развития, вовлекаясь в решение общих проблем современности. Подтверждая тезисы доклада «Вклад российских компаний в реализацию целей устойчивого развития ООН», опубликованного в юбилейный год основания РАС ООН, ГК «Росводоканал» является ярким представителем прогрессивных тенденций корпоративной социальной ответственности.