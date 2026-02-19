Многодетные семьи в Цигломени добились установки водоразборной колонки

Прокуратурой города Архангельска проведена проверка исполнения законодательства в сфере соблюдения прав многодетных семей

на предоставление земельных участков, обеспеченных необходимыми объектами инфраструктуры.

Установлено, что земельные участки, предоставленные многодетным семьям на ул. Цигломенская в г. Архангельске, не обеспечены водоснабжением.

Для устранения нарушений директору департамента городского хозяйства Администрации ГО «Город Архангельск» внесено представление,

по результатам рассмотрения которого органом местного самоуправления проработан вопрос с МУП «Водоочистка» по установке водоразбора питьевой воды на имеющихся водопроводных сетях.

В настоящее время для обеспечения водоснабжением многодетных семей, проживающих на ул. Цигломенская, установлена автоматизированная водоразборная колонка.

Вопросы соблюдения прав многодетных семей находятся на постоянном контроле прокуратуры города.