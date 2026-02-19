Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Многодетные семьи в Цигломени добились установки водоразборной колонки

Прокуратурой города Архангельска проведена проверка исполнения законодательства в сфере соблюдения прав многодетных семей
 на предоставление земельных участков, обеспеченных необходимыми объектами инфраструктуры.

Установлено, что земельные участки, предоставленные многодетным семьям на ул. Цигломенская в г. Архангельске, не обеспечены водоснабжением.

Для устранения нарушений директору департамента городского хозяйства Администрации ГО «Город Архангельск» внесено представление,
 по результатам рассмотрения которого органом местного самоуправления проработан вопрос с МУП «Водоочистка» по установке водоразбора питьевой воды на имеющихся водопроводных сетях.

В настоящее время для обеспечения водоснабжением многодетных семей, проживающих на ул. Цигломенская, установлена автоматизированная водоразборная колонка.

Вопросы соблюдения прав многодетных семей находятся на постоянном контроле прокуратуры города.

19 февраль 14:48 | : Экономика

Главные новости


«Если бы не было Первой мировой войны»
Челобитная архангельских и холмогорских пушкарей. Из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2026 (251)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20