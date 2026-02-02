Студенты СГМУ оценили качество архангельской воды

РВК-Архангельск выступил партнером научного исследования студентов шестого курса Северного государственного медицинского университета (СГМУ). Будущие санитарные врачи Софья Левкова и Виктория Дворядкина обратились на предприятие за практической помощью в подготовке работы, посвященной оценке качества питьевой воды в столице Поморья за период 2021-2024 годов.

Для девушек, чья будущая профессия напрямую связана с контролем за факторами окружающей среды, визит на ключевые объекты водоснабжения стал уникальным опытом. Сотрудничество с СГМУ состоялось впервые: обычно производственную практику в компании проходят студенты САФУ и профильных колледжей.

Начальник Центральной аналитической лаборатории РВК-Архангельск Евгения Стафеева провела для будущих коллег экскурсию по территории Центральных очистных сооружений водопровода (ЦОСВ). Девушкам показали работу станции третьего подъема, откуда вода подается в центральные округа города, Соломбалу, Маймаксу и на Сульфат.

«Для будущего специалиста по санитарной медицине критически важно понимать не только конечный результат — показатели в точке разбора, но и всю технологическую цепочку подготовки воды. Мы постарались дать студентам полное погружение в процесс: показали, как речная вода становится питьевой, как работают фильтры и какие реагенты используются. В лаборатории девушки смогли не просто услышать теорию, а увидеть оборудование, с помощью которого мы ежедневно проводим десятки анализов», - рассказала начальник Центральной аналитической лаборатории РВК-Архангельск Евгения Стафеева.

Студентки познакомились с полным циклом исследований — от анализа исходной речной воды до финального контроля питьевой воды перед подачей в городскую сеть.

«В ходе нашей научной работы мы выяснили, что внедрение системы преаммонизации на ЦОСВ позволило улучшить качество воды и обеспечить стабильное соответствие гигиеническим нормативам. Однако увидеть своими глазами путь воды от водозабора до крана — это неоценимый опыт. Мы рады, что решились написать в РВК-Архангельск, и благодарны за такое теплое и профессиональное сотрудничество», - поделилась впечатлениями студентка 6 курса СГМУ Софья Левкова.

В РВК-Архангельск отметили, что предприятие открыто для диалога с учебными заведениями и готово поддерживать образовательные инициативы, направленные на подготовку квалифицированных кадров для города.