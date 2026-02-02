Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Студенты СГМУ оценили качество архангельской воды

РВК-Архангельск выступил партнером научного исследования студентов шестого курса Северного государственного медицинского университета (СГМУ). Будущие санитарные врачи Софья Левкова и Виктория Дворядкина обратились на предприятие за практической помощью в подготовке работы, посвященной оценке качества питьевой воды в столице Поморья за период 2021-2024 годов.

Для девушек, чья будущая профессия напрямую связана с контролем за факторами окружающей среды, визит на ключевые объекты водоснабжения стал уникальным опытом. Сотрудничество с СГМУ состоялось впервые: обычно производственную практику в компании проходят студенты САФУ и профильных колледжей.

Начальник Центральной аналитической лаборатории РВК-Архангельск Евгения Стафеева провела для будущих коллег экскурсию по территории Центральных очистных сооружений водопровода (ЦОСВ). Девушкам показали работу станции третьего подъема, откуда вода подается в центральные округа города, Соломбалу, Маймаксу и на Сульфат.

«Для будущего специалиста по санитарной медицине критически важно понимать не только конечный результат — показатели в точке разбора, но и всю технологическую цепочку подготовки воды. Мы постарались дать студентам полное погружение в процесс: показали, как речная вода становится питьевой, как работают фильтры и какие реагенты используются. В лаборатории девушки смогли не просто услышать теорию, а увидеть оборудование, с помощью которого мы ежедневно проводим десятки анализов», - рассказала начальник Центральной аналитической лаборатории РВК-Архангельск Евгения Стафеева.

Студентки познакомились с полным циклом исследований — от анализа исходной речной воды до финального контроля питьевой воды перед подачей в городскую сеть.

«В ходе нашей научной работы мы выяснили, что внедрение системы преаммонизации на ЦОСВ позволило улучшить качество воды и обеспечить стабильное соответствие гигиеническим нормативам. Однако увидеть своими глазами путь воды от водозабора до крана — это неоценимый опыт. Мы рады, что решились написать в РВК-Архангельск, и благодарны за такое теплое и профессиональное сотрудничество», - поделилась впечатлениями студентка 6 курса СГМУ Софья Левкова.

В РВК-Архангельск отметили, что предприятие открыто для диалога с учебными заведениями и готово поддерживать образовательные инициативы, направленные на подготовку квалифицированных кадров для города.

16 февраль 12:34 | : Экономика

Главные новости


Стратегия добрых дел. Депутаты АрхГорДумы за неделю
"Денег в бюджете нет!". О родиноведении замолвлю слово

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2026 (198)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20