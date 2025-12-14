В новогодние каникулы РВК-Архангельск подал в город более 873 тонн воды

В новогодние каникулы Центральные очистные сооружения водопровода (ЦОСВ) Архангельска подали горожанам 873 143,3 м3 воды. А за весь 2025 год в сеть подано более 28,5 млн кубометров очищенной воды из реки Северная Двина.

Процесс очистки начинается с забора речной воды, где мощные насосы ежедневно поднимают около 100 000 кубометров ресурса. Это позволяет обеспечить потребности города в питьевой воде.

«Северная Двина – главный источник водоснабжения Архангельска. Центральные очистные сооружения водопровода обеспечивают 87% питьевой воды, которую мы подаем горожанам. Еще 13% воды очищают на водоочистных сооружениях (ВОС) поселка Силикатчиков. На каждой стадии сотрудники Центральной аналитической лаборатории контролируют ее качество и безопасность», – рассказала начальник Центральной аналитической лаборатории РВК-Архангельск Евгения Стафеева.

На первой стадии в речную воду добавляют флокулянт и коагулянт для снижения цветности и мутности, а также производят первичное обеззараживание воды. Под воздействием этих химических веществ мелкая взвесь глины, ила и органики объединяется в крупные хлопья и вместе с реагентами оседает на дно специальных резервуаров – отстойников. На втором этапе очистки вода поступает на безнапорные фильтры – резервуары с кварцевым песком. Проходя сквозь два метра фильтрующего слоя, вода окончательно очищается, еще раз дополнительно обеззараживается и затем подается в систему городского водопровода.

Особое внимание уделяется обеззараживанию: для этого ежедневно используется до двух тонн поваренной соли. Из нее на электролизерных установках получают гипохлорит натрия, применение которого гарантирует безопасность воды и ее соответствие высоким стандартам качества.

«В феврале 2026 года мы переходим на новую систему водоподготовки с помощью мембранного метода. Эта технология более надежна: мембранные системы более предсказуемы, стабильны в работе, не требуют постоянной замены расходных электродов. Кроме ого, мембраны позволяют получать необходимую порцию реагента в нужный период времени без накопления слабо концентрированного гипохлорита натрия. В современной высокотехнологичной водоподготовке мембрана — это золотой стандарт качества», - рассказал главный инженер РВК-Архангельск Дмитрий Черкашин.

Современное оборудование и высококвалифицированный персонал позволяют не только поддерживать стабильный уровень очистки, но и внедрять новые технологии, направленные на улучшение качества воды. В результате работы очистных сооружений архангелогородцы могут быть уверены в том, что получают надежный ресурс для повседневного использования.