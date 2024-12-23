В Архангельской области снизились цены на новые автомобили

Средние цены на новые автомобили в Архангельской области за год снизились на 6%, выяснили в сервисе Авто.ру Оценка. На нескольких моделях китайских автомобилей было зафиксировано самое значительное снижение цен.

По итогам 2024 года средняя стоимость нового автомобиля составила 3,19 миллиона рублей, что на 6% ниже, чем годом ранее. Об этом сообщает Авто.ру Оценка, изучив объявления о продаже автомобилей в Архангельской области с января по декабрь 2024 года.

В ушедшем году сегмент новых автомобилей продолжал восстанавливаться и на Авто.ру росла база объявлений. К декабрю по сравнению с январём она увеличилась на 7,5%. Этот фактор вкупе с динамично меняющейся структурой предложения, то есть количеством более доступных или более дорогостоящих моделей и их отдельных комплектаций, оказывали влияние на индикатор средней цены.

Ряд моделей китайского производства показали снижение средних цен. Так, Omoda S5 в Архангельской области стала дешевле на 3,1% (2,3 млн рублей), Omoda C5 – на 2,3% (2,94 млн рублей). В топ подешевевших моделей по итогам года вошли Tank 300 (-1,7%; 4,51 млн рублей) и Jaecoo J7 (-1,3%; 3,6 млн рублей). Наиболее подорожавшей моделью за год стала Haval Dargo (3,4%; 3,45 млн рублей).