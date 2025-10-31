РВК-Архангельск в третий раз признан лидером социальных изменений в регионе

Компания «РВК-Архангельск» третий раз подряд стала победителем регионального этапа международной премии #МЫВМЕСТЕ. В 2025 году жюри присвоило компании первое место в номинации «Лидер социальных изменений. Крупный бизнес», высоко оценив системную работу в области волонтерства и социальной ответственности.

Проекты-победители этого года были посвящены профориентации и экологическому просвещению молодого поколения. В их числе — «Уроки чистой воды» для детских садов и школ, экскурсии на производственные объекты для учащихся и масштабный федеральный субботник «Эковолна», организованный совместно со студентами САФУ и Высшей школы рыболовства и морских технологий.

Комментируя победу, менеджер по внутренним коммуникациям «РВК-Архангельск» Раиса Рудакова отметила: «Для нас эта награда — особая гордость, ведь она подтверждает эффективность и востребованность нашей просветительской работы. В 2025 году более 1500 детей и студентов приняли участие в наших мероприятиях. Мы провели 50 «Уроков чистой воды» и 12 экскурсий, на которых не просто рассказывали о технологии очистки воды, а закладывали основы экологического мышления. Важно, чтобы с детства формировалось понимание: водные ресурсы — это хрупкая ценность, которую нужно беречь. Именно поэтому наши проекты направлены не только на профориентацию, но и на воспитание будущих ответственных граждан».

Генеральный директор «РВК-Архангельск» Андрей Поташев подчеркнул стратегическую важность реализации ESG-принципов: «Третья победа подряд в региональной премии #МЫВМЕСТЕ — это закономерный результат нашей последовательной политики. Для ГК «Росводоканал» и нашего предприятия социальная и экологическая ответственность — неотъемлемая часть бизнес-модели. Мы рассматриваем ESG не как дополнительную нагрузку, а как основу для развития и инвестиций в будущее региона. Наши проекты — от очистки берегов Северной Двины до просвещения молодежи — создают реальные, измеримые позитивные изменения. Это и есть наша миссия: обеспечивая жизненно важные услуги, мы формируем среду, в которой хочется жить и работать».

В 2023 году предприятие одержало первую победу в номинации «Ответственный бизнес» с волонтерским проектом «Поморские берега», в рамках которого сотрудники провели десятки субботников по очистке берегов Северной Двины, став партнерами национального проекта «Экология». В 2024 году компания была признана лидером в номинации «Территория для жизни» за экопросветительский проект «Эковолна», вовлекающий студентов в решение экологических задач.

Победа в 2025 году в номинации «Лидер социальных изменений» подводит итог этой трехлетней системной работы, фокусируясь на масштабном влиянии и вовлечении подрастающего поколения.