Специалисты РВК-Архангельск проводят уроки чистой воды

15 апреля отмечается Всемирный день экологических знаний. В этот день специалисты рассказали об экологических традициях «Росводоканала». Приверженность лучшим ESG-практикам стала частью стратегических приоритетов компании.

Только в 2023 - 2024 годах специалисты РВК-Архангельск провели 20 уроков чистой воды для школьников, с начала 2025-го – уже четыре, в том числе – экскурсию для студентов САФУ.

«Уроки экологического образования проводят наши волонтеры, - рассказывает менеджер по внутренним коммуникациям РВК-Архангельск Раиса Рудакова. - Мы говорим с детьми о том, откуда берется вода и для чего она нужна. Цель таких акций - сформировать у подрастающего поколения осознанное понимание того, что каждый несет ответственность за сохранение окружающей среды. В конце уроков мы посвящаем ребят в «хранители воды». Уверены, что они вырастут такими хранителями и будут не только пользоваться полученными знаниями, но и делиться ими».

За шесть лет работы РВК-Архангельск около тысячи детей дошкольного и школьного возраста получили экологические знания на уроках чистой воды, которые проводят сотрудники разных подразделений водоканала. Для старших школьников это серьезная профориентационная деятельность. Сотни студентов, побывавших на экскурсиях на очистных сооружениях водопровода и канализации, применили полученные знания в своих курсовых и дипломных работах.

«Уникальность наших экскурсий в том, что для каждой возрастной категории разработана своя программа. Школьников мы знакомим с процессами очистки воды, проводим химические опыты на определение жесткости воды. Рассказываем о том, как важно бережно потреблять воду и как правильно утилизировать отходы, чтоб не загрязнять ее. Для студентов подход более серьезный – они смотрят на процесс очистки воды с научной, технической и экологической точки зрения», - отметила начальник Центральной аналитической лаборатории РВК-Архангельск Евгения Стафеева.

«Мы со студентами 2 и 4 курсов направления «Экология и природопользование», изучая предмет «Нормирование и снижение негативного воздействия на окружающую среду», посетили экскурсию на Центральные очистные сооружения канализации. Одна из тем в этой дисциплине – очистка стоков. И, конечно же, очень эффективно было рассмотреть все это на практике. Огромное спасибо РВК-Архангельск за возможность увидеть процесс очистки в действии. Очень впечатлил масштаб модернизации ЦОСК. Отдельная благодарность за обсуждение перспектив дальнейшего взаимодействия как в рамках образовательного процесса, так и в рамках практической подготовки экологов», - поделилась впечатлениями от мартовской экскурсии доцент кафедры теоретической и прикладной химии Высшей школы естественных наук и технологий САФУ Мария Никитина.

«Моя мама работает в РВК-Архангельск, она отвечает за безопасность труда всех работников предприятия. Я часто спрашивал у нее как происходит очистка воды. И мама рассказала это не только мне, но и всем моим одноклассникам, - рассказывает первоклассник 17-й архангельской школы Иван Григорчук. – Мы все очень впечатлены тем, какой большой путь проходит вода и сколько людей трудятся над тем, чтобы она дошла чистой от реки до крана. Еще мы узнали, как правильно нужно пользоваться канализацией. Теперь мы все – 28 человек – знаем, что в унитаз нельзя выбрасывать бытовой мусор и можем научить этому других».

РВК-Архангельск уделяет значительное внимание природоохранной повестке в областном центре и старается принимать активное участие во всех мероприятиях, направленных на сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.