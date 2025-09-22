РВК-Архангельск переводит клиентов на электронные квитанции

РВК-Архангельск активно внедряет цифровые сервисы, предлагая жителям города перейти на электронные квитанции за водоснабжение и водоотведение. Новый формат — это не только удобство и надежность, но и вклад в сохранение окружающей среды.
Для перехода на электронную рассылку не требуется личный визит в офис компании. Достаточно заполнить короткую форму на сайте РВК-Архангельск, нажав на специальную зеленую кнопку, и дать согласие на получение документов по e-mail. Услуга абсолютно бесплатна.
Электронный документ является полноценным платежным документом и обладает рядом преимуществ перед традиционной бумажной квитанцией:
«Мы делаем сервис максимально клиентоориентированным. Электронная квитанция — это шаг к персональному удобству и своевременности оплат. Клиент сам выбирает, где и когда получить документ, освобождает свой почтовый ящик от лишней бумаги и при этом вносит личный вклад в защиту природы», — комментирует коммерческий директор РВК-Архангельск Анастасия Ремизова.
Перейти на электронную квитанцию можно любым удобным способом: на сайте РВК-Архангельск, скачав PWA-приложение «Мой водоканал» с сайта компании, при личном визите в клиентский офис по адресу: ул. Касаткиной, 9 (ежедневно, кроме четверга, с 8:00 до 17:00).
Кроме того, для тех, кто оформил подключение электронной квитанции, РВК-Архангельск проводит розыгрыши приятных призов. Например, если до 25 декабря оплатить все долги и оформить подписку на электронный документ, можно будет списать пени и принять участие в розыгрыше.
РВК-Архангельск приглашает всех абонентов оценить преимущества современных цифровых сервисов. Подключите электронную квитанцию уже сегодня — это быстро, просто и полезно для каждого.