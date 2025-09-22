РВК-Архангельск переводит клиентов на электронные квитанции

РВК-Архангельск активно внедряет цифровые сервисы, предлагая жителям города перейти на электронные квитанции за водоснабжение и водоотведение. Новый формат — это не только удобство и надежность, но и вклад в сохранение окружающей среды.

Для перехода на электронную рассылку не требуется личный визит в офис компании. Достаточно заполнить короткую форму на сайте РВК-Архангельск, нажав на специальную зеленую кнопку, и дать согласие на получение документов по e-mail. Услуга абсолютно бесплатна.

Электронный документ является полноценным платежным документом и обладает рядом преимуществ перед традиционной бумажной квитанцией:

Не потеряется и всегда под рукой: Доступ к квитанции есть в любой точке мира со смартфона или компьютера. Больше не нужно зависеть от работы почты. Оперативность: Электронная квитанция формируется и рассылается одной из первых, что позволяет оплатить счет без задержек и избежать попадания в список должников. Удобство для владельцев недвижимости: Идеальное решение для тех, чье место жительства не совпадает с адресом квартиры, а также для владельцев нескольких объектов. Квитанция приходит туда, куда удобно вам. Экологичность: Отказ от бумаги — это реальный вклад в сохранение лесных ресурсов России, что соответствует экологической политике ГК «Росводоканал». Собственный архив: Вся история платежных документов всегда доступна в личном кабинете, отпадает необходимость хранить стопки бумажных квитанций.

«Мы делаем сервис максимально клиентоориентированным. Электронная квитанция — это шаг к персональному удобству и своевременности оплат. Клиент сам выбирает, где и когда получить документ, освобождает свой почтовый ящик от лишней бумаги и при этом вносит личный вклад в защиту природы», — комментирует коммерческий директор РВК-Архангельск Анастасия Ремизова.

Перейти на электронную квитанцию можно любым удобным способом: на сайте РВК-Архангельск, скачав PWA-приложение «Мой водоканал» с сайта компании, при личном визите в клиентский офис по адресу: ул. Касаткиной, 9 (ежедневно, кроме четверга, с 8:00 до 17:00).

Кроме того, для тех, кто оформил подключение электронной квитанции, РВК-Архангельск проводит розыгрыши приятных призов. Например, если до 25 декабря оплатить все долги и оформить подписку на электронный документ, можно будет списать пени и принять участие в розыгрыше.

РВК-Архангельск приглашает всех абонентов оценить преимущества современных цифровых сервисов. Подключите электронную квитанцию уже сегодня — это быстро, просто и полезно для каждого.