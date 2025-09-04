Электронная квитанция — защита от долгов: РВК-Архангельск объясняет преимущества цифровизации и запускает розыгрыш

РВК-Архангельск активно переводит жителей города на электронные квитанции. Цифровой сервис делает процесс оплаты более удобным, быстрым и надежным. В качестве поощрения для самых добросовестных клиентов, уже перешедших на новый формат, компания запускает специальную акцию «Подарки добросовестным клиентам».

«Мы настоятельно рекомендуем абонентам перейти на электронные квитанции. Это новый уровень удобства: документ приходит на вашу электронную почту, и оплатить его можно в несколько кликов. Не нужно хранить бумажные версии — доступ к квитанции есть в любое время суток с любого устройства. Вся современная экономика движется в сторону цифровизации, и это тот случай, когда технологии работают на благо людей, делая жизнь проще», - рассказала коммерческий директор «РВК-Архангельск» Анастасия Ремизова

Анастасия Ремизова также подчеркнула, что электронная квитанция — это надежный способ избежать случайных долгов и связанных с ними неприятностей.

«К сожалению, бывают случаи, когда бумажные квитанции так и не доходят до адресатов. В современном ритме жизни человек, не увидев бумажного счета, может просто забыть о нем. В результате копятся долги, которые могут привести к звонкам с напоминаниями, а в итоге — к судебным разбирательствам и ограничению услуг. Электронная квитанция решает эту проблему: вам приходит уведомление, и вы можете мгновенно оплатить счет, например, через Т-Банк, с которым у нас заключено соглашение о приеме платежей без комиссии», — добавила коммерческий директор РВК-Архангельск.

Чтобы поблагодарить клиентов, которые ответственно подходят к оплате коммунальных услуг и уже пользуются электронными квитанциями, РВК-Архангельск запускает ежемесячный розыгрыш «Подарки добросовестным клиентам». Среди абонентов, своевременно оплачивающих услуги и получающих квитанции в электронном виде, будут разыгрываться сертификаты в крупные торговые сети Архангельска.

Оформить подписку на электронные квитанции можно удобным для вас способом:

• В «Личном кабинете абонента» на нашем сайте.

• Через приложение «Мой водоканал».

• В офисе компании по адресу: ул. Касаткиной, дом 9 (с понедельника по субботу, кроме четверга, с 08:00 до 16:00).