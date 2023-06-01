Оформить переход на электронную квитанцию теперь можно на сайте «РВК-Архангельск»

Жители Архангельска все чаще делают выбор в пользу электронной квитанции на оплату водоснабжения и водоотведения: абоненты отказываются от бумажных квитанций и получают только цифровой платежный документ на электронную почту.

Для максимально удобного перехода на цифровой формат квитанции «РВК-Архангельск» запустил простой и удобный функционал подключения на сайте (переход по зеленой кнопке "Электронная квитанция" на главной странице портала). Теперь переход на электронную квитанцию и отказ от получения бумажных документов синхронизирован.

Подключить сервис можно в «Личном кабинете» на сайте компании. В меню необходимо установить признак согласия на получение только электронной квитанции. С этого момента платежные документы будут формироваться и приходить абоненту в цифровом формате. Подключить услугу можно также в центрах приема граждан предприятия.

«Мы еще не «рекламировали» новый сервис, но уже видим, что наши абоненты начали им активно пользоваться. В течение нескольких месяцев, как стал возможен переход на электронные квитанции, мы призывали своих абонентов именно к такому взаимодействию с компанией. И эффект есть: только за последние два месяца количество абонентов архангельского водоканала, принявших новые – современные - «правила игры», выросло на 70%. Электронная квитанция поступает абоненту на указанную электронную почту и через наше мобильное приложение «РВК.Услуги». Она содержит актуальные данные о потребленном ресурсе и начислениях. Все операции можно проводить, не выходя из дома, при этом под рукой всегда есть цифровой архив платежных документов. Сервис особенно актуален для всех абонентов Архангельска, ценящих свое время, часто выезжающих в командировки или живущих за пределами города. Ну и, конечно, не надо забывать, что цифровые платежные документы способствуют сохранению природных ресурсов», — рассказала коммерческий директор «РВК-Архангельск» Светлана Шадрина.

Электронная квитанция – это цифровой аналог бумажных платежных документов. Она обладает той же юридической силой, что и бумажная. Оформление электронной квитанции бесплатно и занимает несколько минут. Сделать это можно, обратившись в офис «РВК-Архангельск» на улице Касаткиной,9, на сайте компании https://arh.rosvodokanal.ru/users/individual/electronic-receipt/ или в мобильном приложении «РВК.Услуги». В меню необходимо установить признак согласия на получение только электронной квитанции. С этого момента платежные документы будут формироваться и приходить абоненту в цифровом формате. Подключить услугу можно также в центрах приема граждан.

Просмотреть цифровую квитанцию можно с любого смартфона, планшета или компьютера.