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Архангелогородцы выбирают электронные квитанции за услуги водоканала

За апрель текущего года на 40% увеличилось количество абонентов, которые подали заявление в «РВК-Архангельск» о переходе на электронные квитанции и выразили желание пользоваться всеми преимуществами цифровых сервисов. 

Электронная квитанция — это полноценный документ на оплату услуг по водоснабжению и водоотведению. Она равна по значимости бумажной, только приходит не в почтовый, а в электронный ящик. Кроме того, письмо с квитанцией содержит ссылку, перейдя по которой, можно сразу произвести оплату. Услуга бесплатна.

Преимущества электронной квитанции перед бумажным аналогом очевидны: абоненту никуда не нужно идти – электронная квитанция придет в его телефон раньше, чем в почтовом ящике появится бумажный квиток. Кроме того, квитанция не потеряется и будет всегда храниться в личном кабинете или в профиле абонента приложения «РВК.Услуги». 

«Мы очень рады, что абоненты откликнулись на наш призыв и, понимая удобство цифрового сервиса, отказались от бумажных квитанций в пользу электронных. Через приложение «РВК.Услуги» они будут получать квитанции и оплачивать услуги за водоснабжение и водоотведение, передавать показания отслеживать историю начислений. При необходимости здесь же можно просмотреть и распечатать квитанции за предыдущие периоды. Кроме того, мы ценим выбор своих абонентов в пользу экологичности, ведь отказываясь от получения бумажных платежных документов, горожане способствуют улучшению экологической обстановки. Жизнь квитанции очень коротка – до завершения оплаты. И если потребитель не разделяет мусор в отдельные контейнеры, отказ от бумажных документов – лучший вариант позаботиться о городе и его экологическом состоянии», - отметила коммерческий директор «РВК-Архангельск» Светлана Шадрина.

Электронная квитанция будет удобна и тем абонентам водоканала, которые переехали в другие города, но имеют недвижимость в Архангельске. Им проще контролировать свои начисления за водоснабжение и водоотведение и оплачивать счета в онлайн-режиме через цифровые сервисы.

С учетом того, что «РВК-Архангельск» находится в единой платежной квитанции вместе с рядом других ресурсоснабжающих организаций, которую печатает Центр расчётов, у абонентов, которые перейдут на электронный формат, в единой квитанции строка «РВК-Архангельск» будет отменена.

Чтобы пользоваться современным форматом платежного документа, необходимо сделать заявку через приложение «РВК.Услуги» или обратиться в отдел по работе с населением «РВК-Архангельск» по адресу: ул. Касаткиной 9, каб. 11, 12 или 1. Также заявление принимаются по электронной почте: rvkarh@rosvodokanal.ru и по номеру мессенджера Whatsapp: +7-8182-61-00-00. 

27 апрель 11:45 | : Экономика

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