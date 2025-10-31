Вверх
В ноябре специалисты РВК-Архангельск благоустроили 52 объекта

Плановые и аварийные работы на сетях водоснабжения и водоотведения производственные цеха РВК-Архангельск ведут круглогодично. Вслед за ремонтными бригадами на объекты выходят специалисты по благоустройству. В октябре они привели в порядок 48 объектов, а с начала ноября – уже 52.

С наступлением холодов и остановкой асфальтовых заводов процесс благоустройства перешел в «зимний» режим. В этот период место раскопки засыпается песком и щебнем и тщательно трамбуется. Места небольших провалов, а также зоны ремонта или установки колодцев бетонируются. На проезжей части укладываются временные плиты, а на тротуарах и во дворах до весны производится подсыпка щебнем.

«Для нас принципиально важно, что ни один участок разрытия не остается без внимания, — подчеркивает руководитель группы по благоустройству РВК-Архангельск Илья Шевчук. — Приведение в порядок городских территорий после завершения работ — это такая же неотъемлемая часть процесса, как и сам ремонт сетей. Мы понимаем свою ответственность за сохранение комфортной и безопасной среды для жителей. Даже в зимний период мы делаем все возможное, чтобы минимизировать неудобства и обеспечить нормальную проходимость и безопасность дорог и тротуаров».

Все принятые меры носят временный характер и направлены на обеспечение безопасности дорожного движения и пешеходов до наступления теплого сезона. Весной, когда позволят погодные условия и заработают асфальтобетонные заводы, бригады приступят к капитальному восстановлению покрытия по всем выполненным в зимний период работам.

27 ноябрь 15:31 | : Экономика

