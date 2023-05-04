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«РВК-Архангельск» благоустраивает городские территории после аварийных работ

«РВК-Архангельск» продолжает летнюю кампанию по благоустройству объектов и приведению в порядок территорий областного центра, на которых проводились аварийно-ремонтные работы в осенне-зимний период.

«В мае мы подготовили большую часть объектов к благоустройству — засыпали щебнем, выставили бордюрный камень, планировали зеленые зоны. С начала июня приступили уже к полномасштабному асфальтированию проезжей части, тротуаров и пешеходных зон. Будем работать в режиме максимально плотного графика», — рассказал мастер цеха строительства сетей «РВК-Архангельск» Виктор Дорофеев.

Ежедневно бригады предприятия асфальтируют 5-7 участков. На прошлой неделе специалисты восстановили асфальт у гимназии №3. Кроме этого, завершены работы по адресам: ул. Воскресенская, 96; ул. Терехина, 6; ул. Нагорная, 11; просп. Дзержинского, 15; ул. Пионерская, 82/1; ул. Школьная, 84; ул. Полины Осипенко, 5; ул. Карла Маркса, 15; ул. Тимме, 16 и других.

«Всего с начала года у нас открыт 131 ордер. Из них мы уже закрыли порядка 100 адресов. Полностью восстановленные объекты приняли представители администраций округов. Наша задача — завершить все работы по благоустройству до конца июня», — резюмировал начальник цеха строительства сетей «РВК-Архангельск» Илья Попов.


21 июнь 15:08 | : Экономика

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