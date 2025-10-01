РВК-Архангельск заасфальтировал 240 участков в местах проведения работ на сетях

Более 570 городских территорий привели в порядок после проведения работ на сетях специалисты РВК-Архангельск. На восстановленных 240 участках дорог и тротуаров, где работал водоканал, уложено 800 тонн нового асфальта, в зеленой зоне - 200 тонн плодородного почвенного грунта.

Благоустройство городских территорий после завершения ремонтных работ - одно из приоритетных направлений работы РВК-Архангельск. По всем зимним и весенним разрытиям была разработана программа восстановления и составлен график работ, сформированы отдельные профессиональные бригады. В течение летних месяцев специалисты работали в усиленном графике, чтобы максимально быстро привести в порядок все территории.

«Восстановление и благоустройство участков – объемные и разноплановые работы: завоз грунта и восстановление газонов, тротуаров, укладка новой плитки в пешеходных зонах, устройство бордюрного камня, асфальтирование дворовых территорий и дорог. Качество работ на каждом объекте контролировало руководство предприятия, а также профильные департаменты администрации города. Каждый ордер был закрыт только после осмотра и предоставления водоканалом полного комплекта документации», – отметил руководитель группы по благоустройству РВК-Архангельск Илья Шевчук.

Для того, чтобы засыпать котлованы после ремонтных работ, потребовалось более четырех тысяч тонн песка и 1600 тонн гранитного щебня. В зеленых зонах всегда высаживается трава – ежегодно компания закупает для этого более 20 кг семян газонной травы. Где необходимо, восстанавливаются бордюрные камни – в 2025 году для благоустройства использовано 400 бордюров.

Как подчеркивает директор по производству РВК-Архангельск Александр Неумоин, скорость восстановления напрямую зависит от слаженности работы всех подразделений.

«Наши аварийные бригады ежедневно работают на нескольких адресах одновременно. Информация о завершенном ремонте сети сразу передается бригадам благоустройства, которые оперативно включаются в работу. Мы стремимся наводить порядок сразу после того, как закончен ремонт подземных коммуникаций», — пояснил Александр Неумоин.

Несмотря на окончание теплого сезона, работы по благоустройству не прекращаются. С наступлением холодов они переводятся на специальный «зимний» режим. Восстановление асфальта и газонов временно приостанавливается, однако все временные траншеи и котлованы в обязательном порядке засыпаются песком и щебнем, тщательно трамбуются и маркируются для безопасности жителей. Полное финишное благоустройство этих участков будет завершено сразу после наступления устойчивой положительной температуры весной 2026 года.