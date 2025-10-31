В Мезень приходит чистая вода

В Мезени проходит подготовка к строительству водоочистных сооружений и водопровода. Соответствующий проект вошёл в перечень мероприятий нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и Народной программы Единой России.

Проект включает в себя строительство и подключение модулей станции водоподготовки производительностью 480 м³/сутки. Помимо этого, в городе проложат порядка 6,2 км водопроводных сетей с последующей закольцовкой с существующими сетями, произведут монтаж двух резервуаров чистой воды, колодцев, построят сети электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Напомним, что в текущем году по нацпроекту и Народной программе в Мезени также выполнили капремонт участков водопроводной сети. Основная работа по замене шла вдоль Первомайского проспекта.