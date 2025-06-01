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С подачи "Единой России" к жителям Ерцево пришла "Чистая вода"

В поселке Ерцево Коношского района продолжается масштабная реконструкция системы водоснабжения, реализуемая в рамках федерального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда" – ключевого направления Народной программы "Единой России".

Проект включает в себя ввод новой скважины, строительство современной блочно-модульной станции очистки воды, прокладку магистрального водопровода и установку автоматизированных водоразборных колонок.

"Реконструкция системы водоснабжения в поселке позволит улучшить качество питьевой воды для 2,5 тысячи человек", – подчеркнул секретарь Архангельского регионального отделения партии "Единая Россия", губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

На данный момент полностью завершена прокладка нового водопровода, функционирует насосное оборудование в основной скважине, смонтированы шкафы управления в здании водонасосной станции первого подъема и водоподготовки. В конце месяца ожидается поставка резервуаров чистой воды, после монтажа которых специалисты приступят к благоустройству территории.

Министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Дмитрий Поташев поставил задачу перед подрядчиком завершить все работы, осуществить пусконаладку и обеспечить подачу чистой воды жителям до конца августа. 

23 июнь 16:24 | : Политика

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