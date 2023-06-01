Из водопроводных кранов в Мезенском округе потечет питьевая вода

Речь идет о возведении и подключении блочно-модульных станций очистки воды в Мезени и поселке Каменка.

Государственная экспертиза выдала положительное заключение на проектно-сметную документацию по объекту в поселке Каменка, по Мезени – проверка завершается.

В Архангельской области продолжается работа по повышению доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. Параллельно со строительством ведется проектирование новых объектов водоснабжения с целью их последующей реализации.

– В Мезени и Каменке планируется возвести и подключить блочно-модульные станции очистки воды, а также проложить водопроводные сети с последующей их закольцовкой с уже существующими сетями. Общая стоимость реализации проектов в текущих ценах составляет порядка 300 миллионов рублей каждый, – пояснил министр ТЭК и ЖКХ региона Дмитрий Поташев.

Своевременная подготовка и прохождение госэкспертизы проектно-сметной документации проекта – важное условие для включения округа в федеральный проект «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда», что в случае положительного решения даст возможность получить субсидию из федерального бюджета для строительства объектов. Соответствующие заявки в адрес Минстроя России по обеим инициативам будут направлены.

Выполнение намеченных мероприятий в Мезени и Каменке позволит обеспечить качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения почти 4,5 тысячи человек, что соответствует задачам и целям данного нацпроекта.

Кроме того, по региональной программе модернизации систем коммунальной инфраструктуры (2023–2027 годы) уже в следующем году в Мезени планируется произвести капитальный ремонт сетей водоснабжения. А по концессионному соглашению – в Каменке реконструируют 1,3 км водопровода и 16 водоразборных колонок. Начало работ по концессии также запланировано со следующего года.

(фото с https://samogonpil.ru/bez-rubriki/poleznye-svojstva-pitevoj-vody)