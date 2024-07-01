"Заповедное Кенозерье" вошло в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

В Нью-Дели идёт очередной день заседания Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Уже несколько объектов пополнили список ценнейших мест в мире. Среди них императорские дворцы в столице Китая, остров Садо в Японии, памятные места Нельсона Манделы в ЮАР и... культурный ландшафт «Заповеданное Кенозерье»!.

В ЮНЕСКО признали исключительность коллекции исторических деревянных построек Кенозерья, «богатое разнообразие которых является важным отражением культурного наследия и традиций этого региона».

Глава российской делегации на сессии, постоянный представитель России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов, комментируя решение комитета, выразил благодарность «за мировое признание уникальной ценности культурного ландшафта Кенозерья».

«Эта заповедная территория хранит не только архитектурные шедевры русских зодчих, но и живые духовные и культурные традиции. Особенно приятно, что это знаменательное событие состоялось в гостеприимной Индии — стране с древнейшей историей и богатейшей культурой», — сказал он.

Руководитель Кенозерского национального парка Александра Яковлева отметила:

«Этот международный статус подтвердил на высочайшем уровне Всемирную ценность наследия Кенозерья и качество управления им».

Первый директор Кензерского национального парка Елена Шатковская:

«Мое состояние сейчас можно определить одним чувством — благодарность. Благодарность ИКОМОС, Комитету ЮНЕСКО за то, что на этой сессии подтверждено мировое значение культурного ландшафта Кенозерского национального парка, как уникального целостного комплекса, воплощающего в себе всю живую полноту подлинной народной материальной и нематериальной культуры Европейского севера России. Благодарность нашим предкам за то, что с удивительным чувством меры и красоты, в бескрайних лесах, на берегах многочисленных озер возводили деревянные дома, часовни, церкви, среди которых шедевры русского деревянного зодчества, создавали и сохраняли ремесленные и бытовые традиции. Жили свободно и достойно, в гармонии и добрососедстве со всем окружающим миром. Благодарность реставраторам, волонтерам, нашим многочисленным российским и зарубежным друзьям и партнерам (особые слова признательности за многолетнюю дружбу и сотрудничество нашим норвежским коллегам). И, конечно, местным жителям и сотрудникам национального парка за изучение, сохранение и развитие этой заповедной земли. Для нас огромная честь и огромная ответственность — быть частью мирового наследия. Спасибо всем причастным к этому знаменательному событию!»

Россия находится на девятом месте по количеству объектов всемирного наследия. До сегодняшнего дня 20 российских объектов включены в список по культурным критериям, причём шесть из них признаны шедевром человеческого гения и 11 объектов включены по природным критериям, четыре из них признаны природными феноменами исключительной красоты и эстетической важности.