Министр иностранных дел Сергей Лавров вручил Кенозерскому нацпарку ценную бумагу

Знаменательное событие случилось на общем собрании Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. Вместе с первым директором Кенозерского национального парка Еленой Шатковской и действующим руководителем заповедной территории Александрой Яковлевой Архангельскую область на мероприятии представлял губернатор Александр Цыбульский.

Культурный ландшафт «Заповеданное Кенозерье» в 2024 году стал вторым объектом Архангельской области, включённым в почётный список объектов Всемирного наследия. Первым более 30 лет назад стал Соловецкий музей-заповедник.

«На сессии комитета Всемирного наследия, которая прошла в индийской столице в июле прошлого года, мы добились включения очередной российской позиции, уже 33-й по счету, в список природных и культурных объектов всемирной значимости. Это культурный ландшафт „Заповеданное Кенозерье“ в Архангельской области. Хотел бы выразить признательность руководству нациального парка и губернатору, а также Российскому научно-исследовательскому институту культурного и природного наследия имени Лихачёва, который осуществляет экспертное сопровождение российских объектов», — отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Первый директор Кенозерского национального парка Елена Шатковская поблагодарила членов комиссии за возможность ещё раз испытать радость и гордость за признание Кенозерья частью Всемирного культурного наследия. Она отметила, что первоочередной задачей при создании Парка в начале 90-х было вовсе не достижение почестей и наград, а спасение памятников культуры, деревянных храмов и часовен, находящихся на грани исчезновения, и деревень, в которых живут люди. Именно тогда и определилась ключевая особенность этой природоохранной территории: единство природного и культурного наследия.

«Мы знали, что главные хранители этого наследия — местные жители. И наша задача — вернуть им чувство хозяина, чувство ответственности за свою землю и свою судьбу. Включение „Заповеданного Кенозерье“ в список ЮНЕСКО — это наш низкий поклон местным жителям, для которых сохранение наследия стало лично значимым, и, конечно, нашим предкам. Эти деревянные сооружения они создавали в глухих лесах, на берегах озер. За этим стоит огромный вклад России в мировую культуру», — подчеркнула первый директор национального парка «Кенозерский» Елена Шатковская.

Руководитель Кенозерского национального парка Александра Яковлева отметила, что именно русская деревня, которую хранит заповедная территория, и стала мировым достяонием наряду с Таджмахалом, египетскими пирамидами, Московским Кремлём:

«Это такая деревня какой она должна быть, деревня из сказок, из наших детских воспоминаний: с памятниками деревянной архитектуры, с уютными домами, со стогами сена, с заповедными лесами и озерами, с бабушкиными сказками и детским смехом. Это событие — результат огромного труда команды национального парка, наших друзей и партнёров, нашего первого директора Елены Флегонтовны Шатковской. Результат смелости, профессионализма и умения мечтать! Кенозерье — единственный национальный парк, который взял все памятники архитектуры на свой баланс. 30 лет назад здесь были руины. А сегодня — это наследие мирового уровня!»

Свою гордость за включение Кенозерского национального парка в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО выразил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

«„Заповеданное Кенозерье“ — уникальное место, воплотившее в себе многовековую культуру Русского Севера. Это не просто памятники истории и культуры, а „живая“ территория, где всё взаимосвязано: природа, культура, традиции и, конечно, люди. Почетный статус станет хорошим стимулом для привлечения туристов и развития инфраструктуры. Но это накладывает на нас и огромную ответственность за бережное сохранение культурно-исторического и природного ландшафта этих уникальных мест».