УФСИН продолжает сотрудничать с поморским бизнесом

УФСИН России по Архангельской области и Союз «Торгово-промышленная палата Архангельской области» выстраивают конструктивные и взаимовыгодние коммуникации. Стороны подписали план сотрудничества на предстоящий год, который предусматривает новые возможности для кооперации между предприятиями региона и промышленным сектором уголовно-исполнительной системы Поморья

Документ подписали временно исполняющий обязанности начальника УФСИН Росси по Архангельской области Максим Трефяк и президент ТПП Виталий Лочехин. На встрече также присутствовали начальник отдела трудовой адаптации осужденных УФСИН Григорий Черниенко и вице-президент ТПП Денис Тютюнников. 

Сотрудничество между областной службой исполнения наказаний и Архангельской торгово-промышленной палатой осуществляется с 2017 года и закреплено пописанным соглашением.  В 2025 году с предприятиями-членами Архангельской ТПП заключены 48 контрактов на сумму почти 80 миллионов. Это позволяет УИС региона привлекать лиц, находящимся в местах лишения свободы, к оплачиваемому труду. 

Данной работой решается несколько задач. Прежде всего, осужденные не теряют своих трудовых навыков, что дает им больше возможностей при поиске работы после освобождения. И второй момент отбывающие наказание успешно возмещают ущерб, причиненный потерпевшим. Подписанный план на 2026 год между УФСИН И ТПП будет ключевым по многим направлениям. 

 

24 ноябрь 11:44

