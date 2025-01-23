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Бизнес заглянул в исправительную колонию под Архангельском

В исправительную колонию № 1 УФСИН России по Архангельской области (п. Пирсы, г. Архангельск) во взаимодействии с региональной Торгово-промышленной палатой был организован визит представителей органов власти и бизнес-структур, в рамках которого они познакомились с имеющимися производственными мощностями и продукцией, выпускаемой учреждениями региона.

ИК-1 посетили заместитель министра экономического развития и промышленности Архангельской области Алексей Юдин, президент Союза «Торгово-промышленная палата Архангельской области» Виталий Лочехин, председатель комитета по собственности и предпринимательству Архангельского областного Собрания депутатов Александр Федорков, директор ООО «СКВ-Компани» Александр Кологреев, являющийся членом Общественного совета при УФСИН, а также представители малого и среднего бизнеса. По производственным объектам ИК-1 гостей сопровождали временно исполняющий обязанности начальника регионального УФСИН Максим Трефяк, заместитель начальника регионального УФСИН Дмитрий Ошуков, начальник колонии Иван Романенков и начальник ЦТАО ИК-1 Дмитрий Сыров. Они показали собравшимся имеющиеся производственные участки, а также рассказали об оборудовании, технических характеристиках, объемах и производимых товарах.

Гости побывали на участке деревообработки и в мебельном цехе. Также они познакомились с образцами выпускаемой продукции, которые могут сделать осужденные. Это деревянные беседка, мельница, скамьи, изделия из металла, а также образцы мебели, швейной и сувенирной продукции. В ходе экскурсии собравшиеся задавали интересующие их вопросы. 

После обхода промышленной территории в кабинете начальника ИК-1 состоялось совещание, на котором более детально были рассмотрены перспективы сотрудничества с органами власти и бизнес-сообществом. Данное взаимодействие необходимо в целях развития деятельности Центров трудовой адаптации осужденных, поиска новых рынков сбыта продукции и увеличения трудовой занятости отбывающих наказание, поскольку, получая заработную плату, осужденные смогут возмещать причиненный гражданам ущерб и помогать своим семьям.

Отметим, что колонии региональной уголовно-исполнительной системы обладают серьезной производственной базой, которая позволяет наращивать объемы выпуска товаров. В минувшем году учреждениями УФСИН России по Архангельской области произведено товарной продукции и оказано услуг на общую сумму около 700 миллионов рублей, в том числе для обеспечения потребностей органов власти региона были исполнены 136 контрактов на 90 миллионов рублей, с промышленными компаниями и индивидуальными предпринимателями заключены более 670 контрактов на сумму порядка 590 миллионов рублей.

 

14 март 15:58 | : Экономика

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