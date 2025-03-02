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Архангельский УФСИН не чужд государственных проблем

Сегодня руководство УФСИН России по Архангельской области, представители правительства и Торгово-промышленной палаты региона приняли участие во Всероссийском совещании, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи под председательством заместителя директора ФСИН России Рустама Степаненко.

На совещании по вопросам взаимодействия с органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и бизнес-сообществом в части привлечения осужденных к оплачиваемому труду присутствовали начальник УФСИН Михаил Девятов, его заместители Александр Литвинчук и Дмитрий Ошуков, заместитель председателя  правительства Архангельской области Игорь Скубенко и президент Торгово-промышленной палаты региона Виталий Лочехин. К участникам встречи обратились председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, вице-президент торгово-промышленной палаты страны Елена Дыбова, а также заместитель Министра юстиции Российской Федерации Вадим Баланин.

В ходе выступления заместителя директора ФСИН России Рустама Степаненко были отмечены положительные моменты в выстраивании взаимодействия в вопросе загрузки производственных мощностей учреждений уголовно-исполнительной системы и обеспечения работой осужденных. Регионы, достигшие высоких показателей, поделились передовым опытом. Также в формате диалога заслушали руководителей, которые имеют сложности с выстраиванием сотрудничества по выполнению заказов и работ, оказанию услуг для государственных и муниципальных нужд.

В целом взаимодействие региональных представителей власти и бизнеса с УИС Поморья выстроено достаточно плодотворно. В 2024 году учреждениями УФСИН России по Архангельской области произведено товарной продукции и оказано услуг для обеспечения потребностей органов власти региона почти на 50 миллионов рублей, с промышленными компаниями и индивидуальными предпринимателями заключены были исполнены более 670 контрактов на сумму порядка 590 миллионов рублей. 

20 март 14:47 | : Политика

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