В Архангельске ликвидирован серьезный засор канализации

Специалисты РВК-Архангельск ликвидировали засор канализационного коллектора на улице Валявкина в Соломбальском округе. Работы по прочистке и промывке сети провели в ночь с 17 на 18 ноября после обращения местной жительницы.

Поводом для оперативного реагирования стало сообщение в официальной группе водоканала ВКонтакте от неравнодушной горожанки, которая прислала фотографии колодца, стоявшего на подпоре.

«Промыться с одной машины не получилось из-за большого диаметра трубы, — пояснил бригадир цеха канализационной сети РВК-Архангельск Игорь Буторов. — Несмотря на окончание смены, мы приняли решение остаться и добиться штатной транспортировки стоков».

Для ликвидации затора потребовалась слаженная работа двух каналопромывочных машин. Специалисты провели три попытки продувки линии, и к утру проблемный участок был полностью очищен.

«Стоки в этом месте идут через КНС ЖК «Река», которая принимает их и перекачивает дальше в напорный коллектор. Поэтому изначально было мнение, что не справляется КНС. Но, проанализировав ситуацию, посмотрев, как часто коллектор в этом месте засоряется, мы пришли к выводу, что причина, скорее всего, в нелегальных сливах стоков сторонних организаций. Об этом свидетельствует и сильная загрязненность трубы. Для недопущения в дальнейшем подобных ситуаций нами принято решение об установке видеоловушек. Это позволить отследить нелегалов и избавит жителей квартала от коммунальных неудобств», - рассказала начальник цеха канализационной сети РВК-Архангельск Виктория Федотова.

РВК-Архангельск благодарит жителей за оперативные сообщения о проблемах в работе коммунальной инфраструктуры и напоминает о возможности связаться с компанией по телефону кол-центра 61-00-00 (доб. 1) или через официальное сообщество в социальной сети ВКонтакте.