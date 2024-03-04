РВК-Архангельск промыл канализационный коллектор в центре города

Специалисты РВК-Архангельск завершили гидродинамическую промывку километрового участка канализационного коллектора, расположенного в квадрате улиц Воскресенская - Суфтина - Володарского. При работах использовали специализированную технику, что позволило эффективно очистить коллектор от накопившихся загрязнений.

После промывки сети обследовали с помощью телеинспекции и выявили два участка, требующих замены. РВК-Архангельск в ближайшее время приступит к ремонтным работам.

В процессе самой промывки из сетей вытащили значительное количество бытового мусора: тряпки, влажные салфетки и другие предметы, не предназначенные для сброса в канализацию.

«Городская система водоотведения не предназначена для утилизации бытовых отходов. Правильное использование канализации подразумевает сброс только хозяйственно-бытовых стоков. Это означает, что нельзя сбрасывать в унитаз тряпки, средства гигиены, пластиковые предметы и прочие отходы, которые могут вызвать засоры», - отметил главный инженер РВК-Архангельск Дмитрий Черкашин.

Как рассказал бригадир цеха канализационной сети ВК-Архангельск Иван Уваров, в результате неправильной эксплуатации унитаза мусор может забить сливное отверстие и трубопроводы, а засор станет причиной неприятного запаха и подтопления.

«В теории пострадает не только житель многоквартирного дома, бросивший в унитаз нерастворимую втулку или упаковку, но и его соседи. Если засор образуется в канализационном стояке дома на нижних этажах, то расположенные выше квартиры может залить сточными водами, - пояснил Иван Уваров. - Во-вторых, «вредный» для канализации мусор вредит работе городских сетей и очистных сооружений, нагрузка на которые возрастает прямо пропорционально количеству отходов. К тому же, мусор не растворяется в воде, а лишь дополнительно ее загрязняет, что негативно влияет на городскую экологию в целом».

РВК-Архангельск призывает жителей города бережно относиться к канализации и соблюдать правила ее эксплуатации.