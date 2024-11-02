Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В авиагородке Талаги повреждений на канализационных сетях не обнаружено

Специалисты РВК-Архангельск не только устранили засор канализации на сетях улицы Авиационной, о котором сообщали ранее местные жители, но и провели полную теледиагностику коллектора диаметром 300 мм и протяженностью более километра. Камера, установленная на роботе, сделала снимки и произвела видеозапись. Это позволило оценить состояние сети: повреждений трубопровода не выявлено. Сеть находится в исправном состоянии и работает в штатном режиме.

«Проблемой улицы Авиационной специалисты цеха канализационной сети занялись незамедлительно после того, как мы увидели в телеграмме видео от жителей об изливе канализации в лесистой местности. Вечером 2-го ноября бригада выехала в поселок авиаторов для обследования. Но из-за того, что четкой привязки к местности не было, найти в темноте место излива не смогли. Его нашли утром 3 ноября – в течение 20 минут аварийная ситуация была устранена. Нам показалось странным – люди говорили о том, что в этом месте течет много лет, однако ни одной заявки на излив стоков за последние годы в кол-центре РВК-Архангельск не было. Мы прочистили все колодцы, вытащив из них большое количество мусора, промыли сети, откачали всю воду с дороги по улице Авиационной, провели телеинспекцию коллектора. С нашей стороны проблем никаких нет, но, что странно - вода продолжала поступать. Тогда мы пошли дальше – исследовали всю местность и обнаружили пять поверхностных источников воды. О том, что это вода, а не стоки, мы убедились, проведя лабораторные исследования. К хозбытовой канализации эта вода отношения не имеет. Мы подняли старые схемы 80-90-х годов – на них уже обозначена болотистая местность. Именно поэтому люди и говорят, что в этом месте вода стояла и раньше, ведь здесь – болото и высокий уровень грунтовых вод», - рассказал главный инженер РВК-Архангельск Дмитрий Черкашин.

Он отметил, что предположение о том, что река Юрас может быть загрязнена сточными водами из-за илива канализации, не соответствует дейсвтительности: река находится более чем в километре от канализационно-насосной станции авиагородка. 

«Площадь излива составила не более двухсот метров. Роспотребнадзор сразу взял пробы грунта. Как только анализы будут готовы, РВК-Архангельск проведет рекультивацию почвы, подверженной загрязнению стоками», - уточнил Черкашин.

13 ноябрь 08:21 | : Экономика

Главные новости


О моноспектакле Олега Щукина в Архангельском драмтеатре
Как крипта станет устойчивой «расчётной единицей» в торговле

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2024 (170)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20