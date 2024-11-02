В авиагородке Талаги повреждений на канализационных сетях не обнаружено

Специалисты РВК-Архангельск не только устранили засор канализации на сетях улицы Авиационной, о котором сообщали ранее местные жители, но и провели полную теледиагностику коллектора диаметром 300 мм и протяженностью более километра. Камера, установленная на роботе, сделала снимки и произвела видеозапись. Это позволило оценить состояние сети: повреждений трубопровода не выявлено. Сеть находится в исправном состоянии и работает в штатном режиме.

«Проблемой улицы Авиационной специалисты цеха канализационной сети занялись незамедлительно после того, как мы увидели в телеграмме видео от жителей об изливе канализации в лесистой местности. Вечером 2-го ноября бригада выехала в поселок авиаторов для обследования. Но из-за того, что четкой привязки к местности не было, найти в темноте место излива не смогли. Его нашли утром 3 ноября – в течение 20 минут аварийная ситуация была устранена. Нам показалось странным – люди говорили о том, что в этом месте течет много лет, однако ни одной заявки на излив стоков за последние годы в кол-центре РВК-Архангельск не было. Мы прочистили все колодцы, вытащив из них большое количество мусора, промыли сети, откачали всю воду с дороги по улице Авиационной, провели телеинспекцию коллектора. С нашей стороны проблем никаких нет, но, что странно - вода продолжала поступать. Тогда мы пошли дальше – исследовали всю местность и обнаружили пять поверхностных источников воды. О том, что это вода, а не стоки, мы убедились, проведя лабораторные исследования. К хозбытовой канализации эта вода отношения не имеет. Мы подняли старые схемы 80-90-х годов – на них уже обозначена болотистая местность. Именно поэтому люди и говорят, что в этом месте вода стояла и раньше, ведь здесь – болото и высокий уровень грунтовых вод», - рассказал главный инженер РВК-Архангельск Дмитрий Черкашин.

Он отметил, что предположение о том, что река Юрас может быть загрязнена сточными водами из-за илива канализации, не соответствует дейсвтительности: река находится более чем в километре от канализационно-насосной станции авиагородка.

«Площадь излива составила не более двухсот метров. Роспотребнадзор сразу взял пробы грунта. Как только анализы будут готовы, РВК-Архангельск проведет рекультивацию почвы, подверженной загрязнению стоками», - уточнил Черкашин.