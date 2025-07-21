Вверх
Более 4 500 засоров канализации устранены в Архангельске с начала года

С начала года РВК-Архангельск устранил более 4 500  засоров канализации. Помимо этого специалисты водоканала провели профилактическую промывку свыше 25 километров коллекторов в разных районах  города. Большое количество трубопроводов промыты в течение летних месяцев. Самые протяженные участки – на улицах Воскресенской, Шубина, Выучейского, Воронина, Вологодской, Тимме, Советской, Павла Усова, проспектах Дзержинского, Троицком, Ломоносова и Ленинградском, в микрорайоне Майская горка и на Сульфате.

«В конце сентября – начале октября мы планируем вычистить с помощью гидродинамической промывки коллектор по улице Красных маршалов и набережной Северной Двины в диапазоне улиц Шубина, Вологодской и Гайдара. Здесь регулярно образуются засоры, поэтому для решения проблемы мы привлекаем специализированную организацию. Отмечу, что такая промывка – метод экологичный и безопасный. Струи под большим давлением разбивают и удаляют практически любые отложения, не оказывая негативного воздействия на трубы. Современное оборудование позволяет полностью отмывать трубы диаметром от 110 до 1000 мм», - рассказала начальник цеха канализационной сети РВК-Архангельск Виктория Федотова.

В промывке задействована не только техника. При сильных засорах в колодцах специалистам приходится вручную извлекать различные предметы: строительный мусор, автомобильные покрышки, части велосипедов, манекены, бутылки, игрушки, одежду и телефоны. 

«В это воскресенье, устраняя засор на сети на Воскресенской, 101/1, мы достали из трубопровода не только привычные влажные салфетки и тряпки, но и брюки. Именно они стали причиной нештатной ситуации и привели к выходу стоков», - рассказал бригадир цеха канализационной сети РВК-Архангельск Сергей Зубов.

Основная причина нарушений в работе сетей водоотведения и выхода стоков на поверхность — несоблюдение культуры пользования.

РВК-Архангельск напоминает, что в систему водоотведения категорически запрещено смывать салфетки, нерастворимую туалетную бумагу, предметы личной гигиены, остатки строительных смесей, детские игрушки, наполнители туалетов для животных и другой нерастворимый мусор, а также пищевые отходы и жир.

Правильное использование канализации — это не только забота о собственном комфорте, но и вклад в бесперебойную работу всей городской системы водоотведения.

09 сентябрь 11:41 | : Экономика

