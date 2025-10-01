РВК-Архангельск увеличивает мощность очистных сооружений для развития городской инфраструктуры

На Центральных очистных сооружениях водопровода (ЦОСВ) Архангельска завершен важный этап модернизации: после восьми лет простоя введен в эксплуатацию 10-й префильтр на третьей очистной станции, отвечающей за подачу воды в город. Это значительный шаг в повышении производительности и качества очистки воды, что создает резервы для будущего развития Архангельска.

«Система префильтрации — это первый и важнейший этап очистки воды на наших сооружениях, — рассказывает начальник ЦОСВ РВК-Архангельск Мария Быкова. — Здесь происходит выделение из воды взвешенных и коллоидных примесей, некоторых органических загрязнений и частичное обеззараживание воды. Эффективная работа префильтров гарантирует защиту оборудования, стабильность последующих стадий очистки и строгое соответствие воды нормам качества. Это фундамент, обеспечивающий горожан чистой питьевой водой».

До ноября 2025 года на станции третьего подъема работали 14 из 16 префильтров. Выведенный восемь лет назад из технологической цепочки из-за образовавшейся трещины 10-й префильтр полностью восстановлен: проведены торкретные (восстановительные) работы, заменена дренажная система и система воздухораспределения. Специалисты водоканала вручную выгрузили из резервуара весь всю старую фильтрационную загрузку и загрузили 240 тонн нового кварцевого песка.

«Наша цель — не просто вернуть оборудование в строй, а создать запас мощности для растущего города, — комментирует главный инженер РВК-Архангельск Дмитрий Черкашин. — В 2026 году мы планируем запуск еще одного префильтра, чтобы полностью восстановить стадию очистки поднимаемой воды. Это критически важно для подключения новых жилых районов и социальных объектов».

В 2025 года специалисты компании также реконструировали пятый фильтр на второй станции очистки, обслуживающей южные районы города, заменили устаревшие затворы на современные задвижки, установили высокоэффективные насосы и оптимизировали насосное оборудование, что позволило значительно снизить энергопотребление.

Проведенная модернизация — это не только восстановление инфраструктуры, но и вклад в устойчивое развитие Архангельска. Повышение мощности ЦОСВ гарантирует стабильное водоснабжение существующих потребителей даже в периоды пиковых нагрузок, возможность подключения новых объектов без ущерба для качества услуг, надежную работу системы в условиях роста городской застройки.

«Каждый этап работы, каждый восстановленный префильтр — это не просто технический объект, а часть системы, которая обеспечивает повседневные потребности архангелогородцев и создает основу для будущего развития города», — отмечает директор РВК-Архангельск Андрей Поташев.